¡Sí, los perros pueden identificar si alguien es mala persona! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

¿Te has dado cuenta que tu perro le gruñe a algunas personas y a otras no? O simplemente se aleja de algunos, o los ignoran, mientras que a otros les mueve la cola sin parar. Bueno, pues según los expertos…esto no es casualidad, solamente demuestra que nuestros amigos de cuatro patas son muy inteligentes, y pueden identificar quién es buena persona.

Esto concluyen las investigaciones publicadas en la revista Neuroscience and Biobehavioural Reviews, y aseguran que pueden saber si una persona está siendo grosero con otro ser humano, y esto influye en su reacción, aunque seas tu mismo quien está obrando mal.

¡Sí, y de hecho los investigadores descubrieron que “los perros son capaces de detectar si alguien está siendo una persona desagradable y juzgar en consecuencia”.

Así que no creas que tu perro actúa de una u otra forma sólo porque sí. Hazle caso la próxima vez.

Fuente: https://bit.ly/2JNgiYl