Si no tomas de la mano a tu pareja, deberías hacerlo.

Hace mucho tiempo que no tomaba de la mano a alguien al caminar, al pasear al estar juntos por la calle o en donde sea. ¡Y en realidad he de confesar que me encanta! Es cierto, todos somos diferentes, y existen parejas que no lo hacen, de hecho se sienten mejor si no lo hacen …

Continuar leyendo “Si no tomas de la mano a tu pareja, deberías hacerlo.”