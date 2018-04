Silvester Stallone, demuestra de lo que es capaz a sus 71 años. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cuando eres un alfa de la manada, cumples 71 años y el resto quisiera verse igual a sus 30 años. Es el caso de Sylvester Stallone, quien probó que está más que vivo, luego de que las redes sociales lo dieran por muerto. Subió un video donde hace barras con peso en las piernas.

Sly está en gran forma y para probarlo, el video que publicó con el siguiente mensaje:

“¡Otro entrenamiento sencillo! ¡Solo eres tan viejo como tus articulaciones te hacen sentir! LOL”:

En el video, el intérprete de Rambo carga 45 kg de peso atados en la cintura, y lo único que lamentamos es que no esté escuchando Eye of The Tiger en el video.

Stallone continuamente publica videos de sí mismo en el gimnasio, recientemente publicó uno donde levantando más de 100 libras mientras “traspasa los límites”.

La publicación aparece luego de que Internet lo diera por muerto. Muchas publicaciones virales dijeron que había muerto en su casa en Los Ángeles y muchos más enviaron sus condolencias, hasta que Stallone se vio obligado a desmentir el rumor.

Dos días después de que apareciera el primer post, Stallone dijo en las redes sociales:

“Por favor ignoren esta estupidez… estoy vivo, feliz, saludable y bien… aun peleando”.

Hace 18 meses los rumores de que había muerto tras una batalla secreta contra el cáncer de próstata, también inundaron las redes, usando una imagen de la película Creed donde se caracteriza como un anciano muy acabado.