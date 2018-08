Simeone: "Hoy hay que disfrutar, sin duda" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles que es un día “para disfrutar, sin duda” con la conquista de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid y dijo que, “esta vez, los episodios y los detalles que decidieron el partido” fueron para el lado del club rojiblanco.

“Hoy hay que disfrutar, sin duda, porque cuando nos toca perder sufrimos, lloramos, nos enojamos, nos encerramos… A partir de mañana a la noche empezaremos a pensar en la Liga, que va a ser una temporada durísima”, valoró el técnico en ‘Movistar Plus’ sobre el césped del estadio Lillekula de Tallin.

“Una vez más pudimos responder muy bien en una final europea, sobre todo. Esta vez vino para el lado nuestro los episodios y los detalles que decidieron el partido”, prosiguió Simeone, que apuntó que enfrente había un “rival importante, una gran jerarquía y una gran historia, sobre todo en Europa”.

“Eran pocas las finales que había perdido el Real Madrid en los últimos tiempos y hemos podido ganar nosotros. Arrancamos fuertes con el gol, ellos estuvieron mejor a partir de ese gol hasta el tanto de Benzema, cuando vino el penal nos sacó del partido, pero al poco se veía que se intuía que podíamos hacer daño. Los cambios de Correa y Thomas fueron buenos. Cuando entró Thomas por detrás de Costa muchos habrán pensado qué hacía… Salió fenomenal”, dijo.

Después, en rueda de prensa, el técnico insistió en la transcendencia de las sustituciones.

“Nos dieron energía y piernas. Correa, Thomas y Vitolo. Nos dieron más fuerza. Tenemos un equipo excelente. Necesitamos tener a todos los jugadores listos y disponibles”, explicó.

“Durante las últimas finales (con el Real Madrid), varias cosas no nos salieron como queríamos y nos impidieron ganar. Ganamos la Copa y la Supercopa en España. Y hoy hemos vuelto a ganar en Europa. Nos da mucha fuerza y confianza. Tenemos que celebrar ahora, pero mañana tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el próximo partido contra el Valencia. Partido por partido tenemos que mejorar para comenzar este año difícil lo mejor posible”, añadió.

“De las cinco finales contra el Real Madrid, si no recuerdo mal, dos fueron nacionales y tres continentales. De esas cinco, ganamos tres. No lo hicimos en las dos finales de la Liga de Campeones”, recordó el técnico, que remarcó, según recoge la UEFA: “Tenemos nuestro propio estilo. Eso no cambia debido a un resultado o al número de goles marcados. Nuestro estilo se basa en la estructura. El 4-2 no cambiará nuestro estilo”.