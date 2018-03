Sin Messi, Argentina derrotó a Italia en amistoso camino a Rusia 2018 - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Sin su capitán, el astro Lionel Messi, Argentina apareció y derrotó a Italia 2 a 0, en un partido de fogueo para el Mundial Rusia-2018, disputado este viernes en el Etihad Stadium de Manchester.

A poco de haber ingresado al campo de juego, Ever Banega convirtió a los 74 minutos un estupendo gol de zurda, tras una pared con Giovanni Lo Celso, dejando parado al arquero italiano Gianluigi Buffon.

Luego, el delantero Manuel Lanzini, en su tercer partido con la casaca argentina, marcó el 2-0 definitivo, con un golazo a los 85 minutos tras un buen pase de Gonzalo Higuaín.

“Es una pelota que me abre el ‘Pipa’ (Higuaín) y la intención mía era devolvérsela pero justo se me vienen los dos defensores y retrocedieron, me quedó el arco y la agarré de lleno y por suerte fue gol”, relató su conquista el jugador del West Ham inglés en declaraciones a TyC Sports.

Los goles llegaron cuando Argentina pasaba su peor momento con una Italia que había regresado del entretiempo con ganas de quebrar el arco rival.

Fueron veinte minutos, en los que la ‘Azzurra’, dolida por no disputar el Mundial, crecía y se hizo grande el arquero argentino Willy Caballero, debutante en la albiceleste a los 36 años, al salvar en varias ocasiones a Argentina.

A los 48, un error del volante argentino Leandro Paredes estuvo cerca de costarle el partido al dejar a Lorenzo Insigne solo frente al arco de Caballero pero su remate se fue afuera perdiendo una ocasión única para convertir.

La reacción argentina no se hizo esperar y un minuto más tarde tras un gran centro de Di María, Lanzini estuvo cerca de cabeza.

Argentina que terminó el primer tiempo con su mejor imagen, perdía el mediocampo y sufría los embates de Italia, agrandándose la figura del arquero del Chelsea, en un estadio lejos de tener sus 55.000 plazas colmadas.

Los últimos 15 minutos con los cambios del Jorge Sampaoli, el campo cambió su inclinación y Argentina lo liquidó.

El técnico Jorge Sampaoli se mostró satisfecho por la producción argentina. “En lo que estamos buscando nos alienta que dimos un paso adelante”, señaló en rueda de prensa.

– Sin brillos –

Sobre la hora del primer tiempo, Buffon le aguó a su compañero en la Juventus Gonzalo Higuaín su regreso a la selección albiceleste, al taparle un fuerte remate al arco que Italia salvó sobre la línea.

Sin emociones fuertes, ambos equipos jugaban muy parecido, sin entrar en riesgos, con paciencia y sin marcar grandes diferencias lo que justificaba el 0-0.

La albiceleste había tenido unas pocas llegadas al arco, con un cabezazo de Nicolás Otamendi a los 16 minutos y algún remate de Di María.

A los 38, fue Leandro Paredes el que se animó a tirar al arco desde media distancia, pero se fue apenas afuera por la izquierda del arco de Buffon.

Con un equipo casi alternativo con varios debutantes o con poca carrera en la selección, el primer tiempo fue de menos a más para Argentina, con algunos aportes importantes de Giovanni Lo Celso, que enfrentó el difícil desafío de reemplazar a Messi.

Al término del partido, el director técnico admitió que Argentina aun busca la forma de jugar el Mundial.

El martes ante España, en el segundo amistoso, “tenemos que potenciar algunas cosas que hicimos hoy, generar mayor dominio sobre el rival. Sabemos que España es una selección ya armada que tiene clarísimo la forma de jugar el Mundial, nosotros tenemos que buscarla”, afirmó el DT.

– Messi, el gran ausente –

En muy buena forma en FC Barcelona, Messi sintió un dolor muscular durante el entrenamiento del jueves.

“Vengo con molestias hace tiempo en el isquiotibial. Hay un largo camino de acá al Mundial. Decidimos que espere este partido para descansar”, declaró Messi al canal deportivo TyC Sports al llegar al estadio.

En tanto, se manifestó “optimista” de poder jugar el martes próximo en el segundo amistoso ante España.

Aunque su nombre figuraba entre los suplentes, no se sentó en el banco de Sampaoli y vio el partido desde la platea.

“Lo importante es tener la pelota siempre cuando no está Leo es más difícil porque él se lleva muchos jugadores hacia él. Entonces hay que cuidar más a pelota, tener paciencia”, declaró Nicolás Otamendi, pilar de la defensa argentina.

Tampoco estuvo Sergio “Kun” Agüero, quien con un golpe en la rodilla izquierda fue desafectado de la selección para el resto de la gira europea.

Angel Di María, que ocupó la capitanía en lugar de Messi, sufrió una mialgia en la cara posterior del muslo derecho y fue desafectado para el partido ante España, informó la AFA en su cuenta en Twitter.

Argentina continuará su preparación para el Mundial con el partido del martes en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid.

