Sismo de magnitud 6 sacude a El Salvador y Guatemala - Emisoras Unidas

Un sismo de magnitud 6 en la escala abierta de Richter se registró en la costa del Pacífico y sacudió hoy a El Salvador, y además fue sensible en algunas partes del territorio guatemalteco.

Hasta el momento no se ha dado a conocer algún informe sobre daños por alguna entidad estatal en ambos países.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del país vecino detalló que el movimiento se registró a 38 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Lempa, en el central departamento de San Vicente a las 17.23 hora local a 70 kilómetros de profundidad.

Hasta este momento no hay reporte de afectaciones por el sismo de 6.0 de magnitud. No se reportan derrumbes en carretera de Los Chorros. No hay Alerta de tsunami

— PROTECCIÓN CIVIL E.S (@PROCIVILSV) April 2, 2018