Situaciones que le causan celos a tu pareja. - Emisoras Unidas

La vida no esta para que vos estés velando si te engañan o no! por eso escribimos esta nota que te puede interesar sobre las situaciones que causan celos por si tu relación no anda tan bien como quisieras.

Que tire la primera piedra quien nunca sintió siquiera un atisbo de celos de la pareja. Por más que sepamos que es nocivo para la relación e intentemos controlarlo, algunas situaciones inevitablemente despiertan ese incómodo sentimiento: los celos.

Situaciones que causan celos

1. Happy hour con los compañeros de trabajo

El ambiente de trabajo es casi siempre un misterio para la pareja. Es difícil saber si hay algún colega interesado en nuestra pareja. Por eso, cuando el alcohol entra en esa ecuación, la inseguridad aumenta y los peores escenarios pasan por nuestra cabeza.

Claro que tienes que pensar que la mente es criminal y es mejor si vos preferis sentir seguridad para que no sea un martirio cuando tu pareja sale con sus compañeros de trabajo.

2. Publicar fotos con «amiguitos» o «amiguitas» en las redes sociales

Y ni hablemos si la otra persona le da like o hace algún comentario misterioso…

Este es un mundo de doble filo en todos los sentidos si vos decidís publicar una fotografía con tu mejor amigo o amiga y tu pareja sufre de un nivel de inseguridad. sera un problema de celos automático.

3. Recibir mensajes de esos mismos amiguitos y amiguitas.

Es el clic que falta para crear «el bichito de los celos» en la cabeza. vos tenes todo el derecho de recibir la cantidad de mensajes que querrás, tu pareja si tiene un grado de inseguridad lo sentirá como una amenaza aunque vos no hagas nada que falte a la relación.

.

4. Tener un mejor amigo del sexo opuesto

Sabemos que es injusto acusar a la pareja simplemente por tener un gran amigo. Por eso, ejercitamos constantemente el auto control para no dejar que eso interfiera en la relación.

5. Si sale solo o sola con frecuencia

Siempre creemos que, en la primera oportunidad, nuestra pareja encontrará a alguien más interesante.

6. Hablar siempre sobre un mismo amigo o compañero de trabajo

«Está andando demasiado con ese/a fulano/a, ¿eh?»

sabes que podes pasar tiempo con tu mejor amigo o amiga pero es im portante que mantengas un balance entre la convivencia con tu pareja y tus amigos, si vos hablas mucho de ellos con tu pareja, crearas un ¿porque? de inseguridad de el o ella.

7. Hablar muy bien de su ex

«¿Por qué no vuelven, entonces?»

jajaja, no lo hagas y si lo haces porque tu pareja te pregunto solo toca el tema una vez. debes tener en claro que es tu EX y para tu pareja esta superado. entonces, no sera de conveniencia mencionarlo cada ves que tengas oportunidad.

8. Dejar a la pareja fuera de los planes con frecuencia

Quedamos heridos cuando creemos que nuestra pareja no quiere pasar cada minuto de su vida con nosotros (pero no deberíamos). Por supuesto, excluirnos de todos los planes puede ser un signo de dificultad para comprometerse. Sin embargo, mantener la individualidad es una actitud saludable que fortalece la relación y debe ser practicada por ambos.

9. Al dejar al otro solo en reuniones de tu grupo de amigos en las que no conoce a casi nadie

Se pueden sentir celos al percibir que el otro se arregla muy bien solo y no necesita de nosotros. Es probable que después de esto comience una pelea

¿Es normal sentir celos?

A pesar de que es muy común sentir celos, pues es prácticamente imposible encontrar a una persona que nunca los haya sentido, los celos no siempre son sanos. Están íntimamente ligados a la sensación de posesión que tenemos sobre la persona con la que nos estamos relacionando, lo que no es nada sano si la sensación es poderosa. Por eso, es muy importante ejercitar la conciencia e intentar despegarnos de los celos posesivos.