Sobreviviente de culto sexual infantil impacta con relato - Emisoras Unidas

Un sobreviviente de un culto sexual infantil se abrió a su pasado angustioso como víctima de la sociedad religiosa que una vez reclutó a niños para tríos con parejas casadas y otras actividades corruptas.

La infancia de Christina Babin había sido despojada de ella a los 11 años, cuando fue reclutada por la fuerza por “Los Hijos de Dios”, una secta establecida por el ministro David Brandt Berg a fines de la década de 1960.

El grupo, que desde entonces ha sido renombrado como The Family International y actualmente trabaja con niños en más de 80 países, anteriormente era una sociedad que promovía el trabajo infantil, la violación, los exorcismos y el abuso físico, mental y emocional.

Los Hijos de Dios mezclaron actitudes amorosas libres con la preparación para la segunda venida de Jesús. Había sido llamado Flirty Fishing en 1974 como forma de reclutar miembros a través de la atracción sexual.

Babin, ahora de 42 años y madre de cuatro hijos, reveló detalles desgarradores sobre el capítulo perjudicial de su vida que, según ella, la perseguirá para siempre.

“Nos dijeron que el sexo era algo bueno y que deberíamos disfrutarlo”, reveló Babin como una de las cosas perturbadoras que le enseñaron cuando era niña.

“Estaba tan confundido sobre por qué no disfrutaba de lo que sucedió. No podía entender por qué no había sido lo increíble que me dijeron que sería “, agregó.

La madre de Babin fue convencida de unirse al culto de evangelista hippie del que muchas otras familias formaban parte y parecía honorable para los de fuera.

Babin reveló que había sido enviada a diferentes países durante su tiempo en el grupo, desde Jamaica hasta Japón y Filipinas, donde vivió en comunas y soportó abusos inimaginables de todo tipo.

Se vio obligada a asumir responsabilidades parecidas a las de los adultos, como cuidar a otros niños y despertarse en las primeras horas de la mañana para trabajar y recitar la oración de la mañana.

Babin reveló que los ataques sexuales ocurrirían “con normalidad” y que los cuentos antes de acostarse eran “historias aterrorizantes de un apocalipsis que se aproxima”.

Babin le dijo al Mirror que se puso tan nerviosa que mojó la cama pero tuvo que esconder cualquier evidencia de eso por temor a ser golpeada por uno de los miembros adultos.