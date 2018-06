Sobrevoló el Volcán de Fuego sin imaginar que horas después haría erupción - Emisoras Unidas

Tony Perrottet un escritor y colaborador de Travel – Leisure una revista de viajes con sede en Nueva York, sobrevoló el Volcán de Fuego, sin imaginar que horas después entraría en erupción.

A continuación parte del relato del autor Tony Perrotter quien estudió Historia en Australia.

El escritorio establecido en Manhattan, desde donde emprende sus múltiples viajes relató que mientras pasaba junto al volcán en un helicóptero, “el cielo tenía el aire de una pintura romántica, ominosa pero deslumbrante. Una enorme columna de humo ondeaba desde el cono del Volcán de Fuego, sus olas oscuras y onduladas contrastan con las suaves nubes blancas de arriba y abajo. Al igual que los otros pasajeros, alegremente tomé fotos con mi iPhone. Todos asumimos que era una emisión regular, ya que registra actividad cada cuatro a seis semanas. (Es uno de los tres volcanes activos del país, hay unos 35 más en Guatemala, donde se cruzan tres placas tectónicas, pero están extintas o inactivas)”.

“Ninguno de nosotros podría haber adivinado que tres horas más tarde, el Volcán de Fuego estallaría, escupiendo una marea mortal de lava, ceniza y gas venenoso sobre las aldeas mayas acurrucadas en su base. Combinado con una segunda erupción a las 6:45 P.M., Más de 100 personas han muerto, incluidos muchos niños. Se devastaron comunidades rurales enteras, se cerró el aeropuerto internacional y se declaró una emergencia nacional”, agregó.

Perrottet había pasado varios días explorando el lago de Atitlán, y la tarde del 3 de junio debía volver a Nueva York, por lo que en la mañana del 3 de junio voló en helicóptero hacia Antigua Guatemala.

El escritor relató que ninguno de los residentes mostró el menor interés en el volcán humeante, a pesar de que estaba a solo 16 kilómetros de distancia.

“Me fui antes de que la primera erupción ocurriera justo antes del mediodía, pero incluso entonces no había ninguna sensación de crisis filtrándose en las noticias. A las 2 PM, después de conducir bajo la lluvia ligera los 45 minutos hasta el aeropuerto La Aurora en la capital, Ciudad de Guatemala, estaba sentado en el vuelo de American Airlines a Miami, reflexionando sobre una cena tardía en Nueva York”.

“Pero a medida que la hora de partida iba y venía, los pasajeros guatemaltecos escaneaban sus teléfonos inteligentes y murmuraban que algo estaba sucediendo cerca de Antigua; se publicaron fotografías en Instagram de copos oscuros que se derramaban sobre la ciudad. Entonces el capitán hizo un anuncio. “Lo siento, muchachos, pero debido a la ceniza volcánica, han cerrado el aeropuerto. No hay nada que pueda hacer. No vamos a ir a ninguna parte “. Hubo algún tipo de erupción, pero no hubo detalles. Recién ahora miré la llovizna que seguía tamborileando suavemente contra la ventana y noté que se había vuelto negra”.