Sofia Reyes quiere una hacer una canción solo con mujeres - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

“TIENES UNA BECKY G, UNA ANITTA, UNA LESLIE GRACE, EN FIN, CREO QUE ESTE ES NUESTRO MOMENTO”, DECLARÓ LA ARTISTA.

“No lo veía venir, ni tampoco había vivido antes esto que estoy viviendo. Esto apenas está empezando”, así reaccionó Sofía Reyes sobre la buena aceptación que ha tenido su tema 1, 2, 3.

La incursión de la cantante en el mundo de la música urbana se dio apenas el 16 de febrero y cuatro semanas después alcanzó cifras como 19 millones de visitas en Youtube y ha entrado a las listas de popularidad de lugares como Hong Kong.

“Por un lado estoy que no me lo puedo creer y me siento feliz, pero por otro sí me da como mucho sentimiento el darme cuenta realmente de lo que está pasando con la canción, porque esto yo no lo hice sola es de todo un equipo muy grande, la verdad no entiendo qué es lo que está pasando”.

De acuerdo con El Universal, este tema podría darle el impulso definitivo a la carrera de la intérprete de Llegaste Tú, la cual comenzó desde que tenía 11 años.

“Si no escuchas la letra la melodía simplemente te transmite felicidad y quieres bailar, trae como buena onda, y es una letra muy juguetona. En este caso encontramos un sonido diferente, al menos uno que no había hecho antes, la canción tiene una mezcla de cumbia con un poco de todo, creo que encontramos una fórmula especial que ha hecho que a la gente le guste la canción”.