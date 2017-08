Sorprende a expertos de la niñez la destitución de Cándida Rabanales de la SBS

Compartir Facebook

La destitución de Cándida Rabanales ha sorprendido a representantes institucionales relacionados con el tema de la niñez y la adolescencia.

En un programa especial de A Primera Hora, relacionado con las correccionales como ‘una bomba de tiempo’, para determinar qué hacer para evitar una tragedia, varios personajes analizaron el problema y presentaron algunas propuestas.

Algunos de ellos, participan de nuevo en este programa, y aseguran estar sorprendidos ante la decisión del presidente Jimmy Morales, de destituir a Rabanales y nombrar a Heidy Estrada, quien ha estado vinculada a unidades de la niñez en diversas instituciones del estado, pero no ha tenido relación directa con organizaciones que trabajan en ese tema.

¿Qué es lo que se piensa ahora?

Leonel Dubón, Refugio de la Niñez

¿Cómo analiza la salida de la Secretaria de Bienestar Social?

El tema de la niñez ha sido tendencia, también hay que conocer que la tendencia es una mala noticia. Sin embargo, como organización hemos apostado mucho y aportado para tratar de rescatar lo concerniente a la niñez. La primera reacción que podemos dar es de sorpresa.

Nos vemos sorprendidos por esa decisión. Desconocemos cuáles son las razones del Presidente para tomar esa decisión. No hemos salido de la conmoción.

Se plantearon problemas, pero también soluciones para atender a la niñez institucionalizada, que ha generado muchos problemas. Ya había un problema en el Hogar Seguro, 3 motines en Las Gaviotas, uno en Etapa II. , en la que la sociedad ha pasado en inacción total, luego de mucha crítica dura.

En los últimos dos programas he visto transformación de la sociedad con una posición más propositiva, que nos hemos equivocado como sociedad, pero que el Estado también ha abandonado a la niñez y la adolescencia.

Si bien es cierto reconocemos los problemas de la SBS, también es cierto que no es fácil enfrentar el problema. Rabanales técnicamente tiene toda la capacidad de atender la institución.

Como entender este cambio

La connotación que tiene. No conozco a la nueva Secretaria, no es conocida en el medio. Creo que la experiencia y la relación institucional pesa mucho. La gran perdedora es la niñez. No va a ser tan fácil, lo que se genera ahora es un ambiente de desconfianza. Ahora vamos a trabajar con mucho escepticismo.

Carolina Escobar Sarti

¿Por qué destituyen a Rabanales?

Hay un principio, el de no daño. Uno siempre piensa que aunque un juez las reintegre a su hogar. No interrumpimos procesos que se han dado, que permiten que mejoren en sus vidas. Qué pasó con Cándida Rabanales, creemos que es una decisión apresurada.

La clase política no entiende los problemas de la niñez, es un asunto que comenzaba a atenderse, que es un proceso. Es una decisión desafortunada, Guatemala pierde.

No conozco a la nueva Secretaria, no sé qué planes tiene. La decisión de destituir a Rabanales responde a una cuestión política.

Podría haber sido por el programa de EU, la otra es por la iniciativa que propuso en el congreso por la propuesta de reforma la Ley de Contrataciones. Independientemente de las razones, fue una decisión no acertada, que causa que retrasemos el proceso del trabajo que se comenzaba a hacer.

Los nombramientos de personas en el Estado tiene que ver términos políticos y compadrazgos y a veces llegan personas no idóneas. Sabemos quién es porque ha estado en unidades de la niñez en instancias del Estado, pero nosotros como organizaciones estamos trabajando en proyectos de la niñez, y la clase política ya se había embargado en esto.

Muestra de ello es que dos comisiones del Congreso, la del Menor y la Familia, y la de Puntos Constitucionales, emitieron un dictamen conjunto para aprobar la iniciativa 5285. Eso habla de la urgencia que se ha visto en diferentes instancias del Estado.

Andrea Barrios

¿Cómo analiza la salida de Cándida Rabanales de la SBS?

Es lamentable que se haya dado la destitución, en el sentido de la amplia convocatoria que se había logrado a través de las convocatorias de la SBS, es la primera vez que se abrió la puerta para que participáramos con la experiencia y los aportes como instituciones con experiencia en este tema.

No hemos tenido ninguna información de que esto vaya a variar. La destitución marca una situación compleja. Se hizo de forma abrupta, no se sabe si es una decisión propia. Sorprende que en el momento en que ella presenta su renuncia y está nombrada otra persona.

Es una situación que ya estaba organizada por el Ejecutivo. Espero que no haya un retroceso, sino que al menos se mantenga la dinámica como ya se venía trabajando.

Antonio Malouf, presidente del Cacif

¿Le sorprende la salida de Rabanales?

El programa que se llevó a cabo Emisoras Unidas fue muy provechoso cuando se trato el problema de la niñez y la adolescencia. La licenciada Rabanales estaba muy positiva de los resultados.

Ahora no sabemos la razón del Presidente, con todo su derecho, pero parece extraño.

Volver a arrancar de cero es difícil. No conocía a la licenciada Rabanales, tampoco conozco a la nueva Secretaria. Esperamos que su trabajo sea positivo a favor de la niñez.

