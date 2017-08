Sorprende la convocatoria panameña que incluye a jugadores de Municipal

Compartir Facebook

Twitter

La convocatoria de Hernán Darío “Bolillo” Gómez causó polémica en la familia fútbol panameña, aunque dos técnicos locales destacaron que el timonel de la Roja centroamericana “llamó a los habituales” y que sorprendió con el “no llamado a Ismael Díaz y de jugadores que no aportarán mucho”.

La misma incluye a los jugadores de Municipal Blas Pérez y Felipe Baloy.

“Cuando vi la convocatoria se me hizo rara, sobre todo en algunos jugadores que creo que no están al cien por ciento, y a la selección van los jugadores que están en su mejor momento futbolístico”, comentó a Efe el otrora seleccionador nacional de categoría menores, Víctor René Mendieta.

Agregó que ve jugadores “como (Valentín) Pimentel que no está al cien por ciento, porque está en un proceso de recuperación y la selección no es para recuperar a nadie, la selección es para tener a los mejores del país”.

Mendieta señaló que Nelson “Russo” Barahona, jugador del Árabe Unido de Colón, es el que se esperaba en el listado, debido a que “guste o no es un jugador que está en su mejor momento futbolístico en el país y se merecía una oportunidad para estar en la selección”.

El ex jugador de la selección nacional de fútbol aprovechó para señalar que la no inclusión de Ismael Díaz también le hizo bastante ruido.

“El caso de Ismael Díaz, independientemente que no tenga club, no le impide llamarlo. En esta gestión del técnico han habido casos de jugadores que no tienen equipo y los convoca, así que el muchacho se merecía la oportunidad, por que el chico es el delantero diferente que tenemos en Panamá”, señaló.

Para Mendieta la sorpresa más grande de la lista es que se llame a jugadores que no pasan por buen momento y deja fuera a otros que están en buena forma física y futbolística.

Gary Stempel, técnico campeón con Panamá en la Copa de Naciones de la UNCAF en 2009, señaló a Efe que el actual técnico nacional se limitó a llamar a los “habituales” para los duelos frente México de visita el 1 de septiembre y de local frente a Trinidad y Tobago, el 5 del mismo mes.

“El técnico ha sido fiel con este grupo de jugadores. Él tiene confianza con ellos y no quiere tomar muchos riesgos a estas alturas de las eliminatorias”, mencionó el estratega.

Stempel se atrevió a decir que no se verá ninguna sorpresa en los once que pare Gómez en la cancha para los próximos duelos, debido a que “es con los que ha venido trabajando y con los que se quiere llegar al Mundial de Rusia 2018”.

Sobre la exclusión de Díaz del listado, Stempel lo justifica diciendo: “puede ser que el técnico vio algo en la Copa Oro y lo hizo pensar que para jugar eliminatorias le falta un poco, quizás piensa que por no tener un club debe estar fuera de ritmo”.

“Puede ser que el técnico escogió a estos 23 jugadores porque quiere morir con la base del equipo que ha venido trabajando desde hace tres años”, indicó.

En la hexagonal final de Concacaf México está primero, con 14 puntos, seguido de Costa Rica con 11 puntos, Estados Unidos tercero con ocho puntos, Panamá marcha cuarta, con siete puntos, le sigue Honduras con seis unidades y Trinidad y Tobago, con tres puntos, es sexta en la tabla de clasificaciones. EFE