Stan Lee demanda a su ex gerente financiero por robarle millones de dólares - Emisoras Unidas

Stan Lee demanda a su ex gerente financiero por robarle millones de dólares

Compartir Facebook

Twitter

Stan Lee ha entablado una demanda en la corte superior de Los Ángeles contra los supuestos responsables de defraudarlo por una gran cantidad de dinero.

Jenaro Olivarez, su ex gerente financiero y otras personas mencionadas en la demanda habrían aprovechado la muerte de la esposa de Lee, Joan, en julio de 2017, para “apoderarse” de las cuentas de banco y las finanzas del nonagenario creador, robándole US$4.6 millones.

Olivarez, que fue presentado a Lee por su propia hija Joan Cecilia Lee, convenció al anciano productor para que le diera un poder, según la demanda. El gerente también engañó a Lee para prestarle US$ 300 mil a una organización sin fines de lucro dedicada a la paz racial, compró un condominio de US$ 850 mil en West Hollywood sin su aprobación, retiró casi US$ 1.4 millones de las cuentas de Lee a través de una transferencia bancaria y utilizó su posición como fiduciario para modificar la voluntad de Lee.

Lee está demandando a Olivarez por conversión, fraude, abuso financiero de un anciano y apropiación indebida de su nombre y semejanza.

FUENTE: ign.com