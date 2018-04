Steven Spielberg dirigirá por primera vez una película de superhéroes - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El afamado director y Amblin Entertainment se unen a Warner Bros. para producir la película de “Blackhawk”.

Basada en la propiedad del clásico cómic, el proyecto marcará la primera cinta de Spielberg centrada en personajes del universo DC. Spielberg dirigió recientemente “Ready Player One” para Warner Bros., que hasta el momento recaudó $ 476 millones en todo el mundo luego de su lanzamiento a fines del mes pasado.

El guión de “Blackhawk” está siendo escrito por David Koepp, quien ha colaborado con Spielberg como guionista en los éxitos de taquilla “Jurassic Park”, “The Lost World: Jurassic Park”, “War of the Worlds” e “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Spielberg producirá la película con Kristie Macosko Krieger bajo el estandarte de Amblin Entertainment, mientras que Sue Kroll será la productora ejecutiva de Kringle & Co. Entertainment.

“Fue maravilloso trabajar con el equipo de Warner Bros. para llevar ‘Ready Player One’ a la gran pantalla”, dijo Spielberg. “Traen una mezcla de pasión y profesionalismo a todo lo que hacen y tienen una gran historia en este género. Estoy emocionado de reunirme con ellos en ‘Blackhawk’ “.

“Blackhawk” será distribuido en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.

“Blackhawk” fue presentado por primera vez en 1941 por Quality Comics antes de que la propiedad fuera adquirida por DC Comics en 1957. En los cómics, Blackhawk era el líder del Escuadrón Blackhawk, un grupo de élite de pilotos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial.

Spielberg actualmente está preparando la quinta película de Indiana Jones, que será su próximo proyecto. La producción de “Blackhawk” no solo tendría que venir después de eso, sino también después de “West Side Story”, la película que el director ha dicho que dirigirá después de la película de Indiana Jones.

Actualmente no se sabe con exactitud cuándo empezará Spielberg con “Blackhawk”, pero ahora el estudio tiene tiempo para desarrollar completamente el proyecto antes de entregárselo a Spielberg.