Su amigo secreto de intecambio fue Bill Gates, esto le regalo - Emisoras Unidas

Megan Cummins, una joven de los Estados Unidos recibió su obsequio navideño por parte de Bill Gates, gracias al juego “amigo secreto” que cada año realiza un revista de ese país.

Megan, amante de los gatos se inscribió al intercambio sin pensar que este año recibiría un gran regalo por parte del multimillonario.

Cummins recibió una enorme caja, al principio no supo que esperar e incluso pensó que era una broma, pero al ver una carta y una foto del multimillonario, que decía Thisisbillgates” confirmó que se trataba de su amigo secreto más brillante del mundo.

El gran obsequio de Bill Gates contenía:

1. Pusheen (El famoso gato de los stickers de Messenger Facebook)

2. 30 libras esterlinas

3. Donación de $ 250 a los Amigos de Feline Rescue Center

4. Donación de $ 250 a The Stray Cat Allianc

5. Donación de $ 250 a Town Cats

6. Peluche de Stormy (hermana de Pusheen)

7. Libro de refugios para gatos con una dulce nota en su interior, fimada por Bill Gates

8. Un libro de negocios

9. Libro del Dr. Who Mesa de café

10. Un cartón de juegos del Dr. Who para los gatos de Cummins

11. Una tarjeta de regalo con $150 dólares para True Gift, un recurso de diseño digital

12. Globo de nieve austríaco miniatura con un gatito blanco dentro

13. Punto de cruz de Cummins, Gates y sus cuatro gatos que dice: “Vive la vida en el maullido”

14. Daruma japonesa, una muñeca hueca que simboliza la buena suerte, con un mensaje

15. Camiseta Dave Matthews Band

16. Etiqueta engomada del auto de Dave Matthews Band

17. Desplazamiento del mapa de Skyrim, la tierra ficticia donde se establece un popular videojuego de roles

Todo esto relacionado con los gatos, ya que Cummins pretende abrir un refugio para gatos.

“El objetivo de mi vida es crear una fundación en contra de la matanza de gatos y reformar las leyes de Estados Unidos para que los protejan. Los gatos son mi fuerza de vida, mi felicidad”, señaló Megan.

