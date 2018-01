Su pitón lo mató en una "muestra de afecto" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un amante de los “animales exóticos” de 31 años de edad murió estrangulado luego de que su pitón de 2 metros y medio escapara de su confinamiento y lo abrazara en lo que los expertos llamaron una “muestra de afecto”.

Dan Brandon, de 31 años, tenía diez serpientes y 12 tarántulas en su casa del condado de Hampshire, Inglaterra, a donde llegó un juez para realizar las investigaciones.

La serpiente Tiny, una pitón africana fue la responsable de la muerte de Dan Brandon.

El médico forense Andrew Bradley no cree que Tiny haya querido agredir a Brandon, sino todo lo contrario. “No creo que haya sido una agresión ni una lucha, sino más bien una muestra de afecto, un momento de paz”, agregó.

Según el forense, el animal sufrió un “shock” tras ver cómo Brandon se desplomaba ante su abrazo, y por eso se escondió en el cuarto hasta que llegaron las autoridades.

La madre de Dan Brandon dijo en la corte que Tiny “amaba” a su hijo, que a su vez la trataba como “su bebé” aunque estaba bien al tanto de la fuerza que la pitón podía llegar a ejercer ya que llevaba 16 años coleccionando serpientes.

Otros médicos que revisaron el cuerpo de Brandon aseveraron los dichos del forense ya que no encontraron nada que no hiciera suponer la causa de la muerte no fuera por asfixia.

Con información de Daily Mail