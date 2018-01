Sube a 36 los muertos por caída de autobús a acantilado en el norte de Lima - Emisoras Unidas

Al menos 36 personas fallecieron y seis resultaron heridas hoy después de que un autobús de pasajeros cayera a un abismo junto al mar en una zona conocida como Pasamayo, en el norte de Lima, informó el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter.

En tanto, el vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Larry Lynch, explicó a Efe que sus rescatistas han recuperado “32 (cadáveres) hasta el momento” y trabajan para poder liberar a otro número de supuestas víctimas de los restos del autobús, que viajaba con 57 pasajeros.

Asimismo, los seis heridos rescatados tienen múltiples fracturas y fueron trasladados en helicóptero a dos hospitales del Callao, confirmó la autoridad.

El vehículo quedó de cabeza, a la orilla del mar, en una zona “completamente inaccesible y ya está subiendo la marea”, explicó Lynch para graficar la dificultad del rescate.

