¡Supera los lunes con estos consejos! - Emisoras Unidas

No cabe duda que para muchas personas, los lunes son difíciles de superar. Y en mi caso, sinceramente uno de los días que más me cuesta es el jueves, no el lunes; de hecho, al iniciar la semana vengo con más energía y descansada. Así que estos consejos que encontré, navegando por internet, es para las personas que hoy, precisamente no pueden con el día.

Los expertos recomiendan:

Que te acuestes temprano el domingo. Sí, eso hago yo siempre que pueda. De esta manera dormiremos mejor y por supuesto amaneceremos con mejor actitud y descansados; esto nos ayudará a estar incluso, hasta de buen humor. No olvides la actitud positiva. ¡Es verdad! No hay nada como la actitud positiva para arrancar el día. ¿En qué piensas al despertar? Los pensamientos son muy importantes, así que mantén tu mente y actitud en positivo. Disfruta de cada día. Disfruta de la música que te gusta. Sí, la música puede ser nuestra mejor aliada. ¿Cuál disfrutas más? Ponla mientras te bañas, o cuando arregles tu cuarto, o al desayunar. Acompáñate de tu música favorita y disfruta de lunes. Haz ejercicio. No cabe duda que una de las mejores maneras para darnos energía y empezar con buen pie el día es…haciendo ejercicio. Como ya en otras oportunidades lo he dicho, no es necesario inscribirse en un gimnasio si es que no puedes. Haz algo en tu casa, o sal a caminar, o baila. En definitiva empezar la semana con este tipo de actividades, te ayudará a superar el lunes…bueno, todos los días. No te olvides del desayuno. Aliméntate sanamente, toma agua y si puedes, báñate con agua fría; esto hará que la circulación de tu cuerpo se activa, y te da más energía. Recuerda tus objetivos. Es muy importante tener siempre en mente tus objetivos, y metas. Esto te ayudará a trabajar con ilusión y energía para conseguir lo que quieres. Te mantendrá motivado sea el día que sea. ¡Aguas con con las quejas! Sí, es cierto, a veces tenemos que desahogarnos por situaciones que nos pasan o que nos molestan, pero de eso…a estar siempre enojados y quejándonos de todo…hay una gran diferencia. Disfruta de la vida, no hay nada mejor que eso y olvídate de lo que no puedes controlar. Haz cambios en lo que sí tienes en tus manos o que dependa de ti; y dentro de todo esto está tu actitud. Agradece. Ser personas agradecidas nos recuerda todo lo bueno que la vida nos ha dado. Tenemos tanto qué agradecer, que esto nos hará más felices, al darnos cuanta de lo dichosos que somos y nos hará disfrutarlo aún más.

¿Cómo superas los lunes?

Fuente: https://bit.ly/1DeCJBg