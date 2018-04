Surgen nuevos videos del ataque a Siria - Emisoras Unidas

Estados Unidos, Inglaterra y Francia bombardearon Siria la madrugada de este sábado, como respuesta a un ataque con gas de cloro y probablemente con la sustancia neurotóxica sarín a la población de la ciudad de Duma, donde murieron decenas de civiles.

Esta es la mayor intervención de países occidentales contra el régimen de Bashar al Assad.

Un alto legislador sirio manifestó que los ataques aéreos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria son una violación del derecho internacional y probablemente impidan a los investigadores del organismo mundial de control de armas químicas realizar su trabajo.

Video just now from friends in #Damascus of blasts on #Barzeh district visible from their balcony. #SyriaStrikes pic.twitter.com/49BGgTEbB4

— Rasha Elass (@RashaElass) 14 de abril de 2018