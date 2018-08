Taiwán ejecuta primer condenado a muerte desde inicio de mandato presidencial - Emisoras Unidas

Taiwán informó este viernes de la ejecución al primer condenado a muerte desde que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, tomó posesión de su cargo en mayo de 2016, precisamente en el cumpleaños de la mandataria. El condenado, Lee Hung-chi, un varón de 39 años, asesinó en 2014 a apuñaladas a su esposa fuera de una escuela y mató a su hija de seis años, según la sentencia judicial. El Ministerio de Justicia de Taiwán, que informó este viernes de la ejecución realizada en la ciudad sureña de Kaohiung, aseguró que Lee “constituía una seria amenaza a la ley y el orden, y no había mostrado remordimiento alguno”. En prisión El ejecutado, antes de cometer los crímenes, había pasado once meses en prisión por no haber respetado una orden de alejamiento de su esposa e hija y por amenazarlas de muerte, agregó el ministerio. La orden para la ejecución de Lee se firmó el jueves y aún quedan 42 condenados en el corredor de la muerte en Taiwán, donde los sondeos públicos son favorables a la pena de muerte.