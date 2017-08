Tala de jacarandas en bulevar Juan Pablo II podría quedar impune

Compartir Facebook

Taladores de jacarandas a inmediaciones del aeropuerto podrían no recibir sanción alguna, derivado de que la Ley Forestal que sanciona el corte indebido de árboles, está desfasada. En eso coinciden autoridades vinculadas al área forestal y fiscales ambientales.

Ayer en la mañana amanecieron varios árboles cortados en el bulevar Juan Pablo Segundo, en la salida del Aeropuerto Internacional La Aurora. Las autoridades reportaron nueve capturas por este hecho.

Uno de los detenidos dijo que “alguien” les pago Q100 por cortarlos, y Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), aseguró que los sindicados derribaron jacarandas de regular tamaño.

Hoy, en el programa A Primera Hora, estuvo el subgerente del Instituto Nacional de Bosques (Inab), Denis García, y por la vía telefónica se contactó a la fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Aura Marina López Cifuentes, para comentar este hecho, calificado por algunos ambientalistas como una “barbarie”.

Denis García

Nos sorprendimos cuando nos llamaron por ese acto deplorable. El Inab se une a la Municipalidad, que ve frustrados todos los esfuerzos que hace para mantener una ciudad verde.

Se trata de 47 árboles de jacaranda que tenían casi 9 años de estar embelleciendo el lugar. Los capturados señalan que querían leña, pero la leña no es el punto, sino el daño al esfuerzo paisajístico de la ciudad.

No es el hecho de haber cortado los árboles, es el impacto social que se ocasiona en una ciudad que necesita pulmones naturales.

Características de la jacaranda

La jacaranda es un árbol de crecimiento lento. Para llevarlo al campo tiene que estar un tiempo en vivero. Hay que darle cuidados especiales, para que sea un árbol frondoso, para lo cual deben pasar unos 20 años.

Una de sus características es que rebrota. La Municipalidad tiene profesionales en bosques que podrían atender ese detalle.

Si eso pasa en la ciudad, ¿qué pasará en Petén?

Petén es un tema aparte. Ahí, el terreno está, en un alto porcentaje, protegido por áreas protegidas (Conap).

Es dramático el cambio que se ha dado de 40 años para acá. Allá se tocan intereses económicos bastante fuertes. Debe haber un trato especial donde se fortalezca la gobernabilidad.

En Petén se han perdido caballerías de bosque natural. Hay actividades más rentables como la ganadería y no se le da el valor real que la protección forestal tiene.

Aura Marina López Cifuentes

¿Qué tipo de delito se persigue por este caso?

Lamentablemente, las leyes forestales tienen penas demasiado cortas. El artículo 103 del Decreto 101-96, literal a, (Ley Forestal), señala que si el corte no supera los 5 metros cúbicos de pérdida, es una falta.

Ayer la jueza de Turno se inhibió de conocer el caso y lo trasladó al Juzgado de Paz. Ahí se señaló la audiencia para las 18:00 horas. Esperamos hasta las 211:00 horas, pero al final de suspendió.

La Ley dice que de 5 a 10 metros cúbicos dañados, es un delito forestal, sancionado únicamente con una multa idéntica al daño forestal causado, calculado en la pérdida económica causada.

Es lamentable que haya penas tan bajas. Se está trabajando una reforma en este sentido.

Si es un daño a la propiedad municipal, ¿es un delito o una falta?

Considerarlo delito, no. En la vía civil tendría que accionar la Municipalidad. Las autoridades del Inab deberían comenzar a ver cómo reformar la ley (forestal), que ya tiene más de 20 años, y las sanciones que manda ya no son aplicables, porque el deterioro al ambiente va en aumento; ya no solo es por consumo, sino por comercio.

