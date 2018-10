Tatiana presume nueva figura - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Con 49 años, Tatiana sedujo a las redes sociales al recuperar su esbelta figura y presumirla con un espectacular bikini.

La llamada Reina de los Niños comentó en una entrevista para TVNotas algunos de sus secretos para tener un cuerpo torneado y conservar su belleza:

Tatiana habló sobre la fotografía que compartió en Instagram, en donde lució un bikini que ciñó su silueta:

Yo no me lo esperaba y fue para festejar mi millón de seguidores en YouTube, y puse una foto primero haciendo gimnasia y luego otra en la playa y allá me tocó festejar. Muchas gracias por los piropos porque se siente muy bonito, dicen que si te dicen que te ves más flaca es más que te amo”.

Finalmente, Tatiana reveló que come muy saludable:

No como postres, no pan, no tortillas, no azúcar; sí carne, pollo, pescado, pero poquito, verduras, ensaladas y eso”.

Mira aquí las imágenes que enamoraron a los internautas: