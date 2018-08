¿Te ha afectado alguna vez la muerte de un famoso sin conocerlo? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¿Alguna vez te ha afectado la muerte de una persona famosa, aún sin conocerlo en realidad? Has escuchado sus canciones, lo has visto en películas o en la televisión, pero obviamente no es tu amigo, ni conocido, ni compañero y muchos menos familiar, pero aún así…te afecta su muerte. ¿Cuál es la razón?

Precisamente navegando por internet, encontré una nota que habla al respecto. Resulta que el psiquiatra Ricardo Gallardo Contreras, asegura que “la muerte de las celebridades nos afecta porque de alguna manera sentíamos cierta simpatía con esa persona”.

Sí, es un poco extraño, pero aunque no conozcamos directamente a este tipo de personas, se genera un vínculo afectivo porque nos identificamos con ellos. Esto inplica admiración, empatía, e incluso cariño.

Y puede llegar a ser tanto que, cuando fallece una persona famosa con la que nos identificamos, podríamos vivir incluso una etapa de duelo, eso sí…si es algo extremos, debemos acudir con algún especialista.

¿De qué famoso te afectó su muerte?

Fuente: https://bit.ly/2PGVBRt