Productor de Los Simpsons descubrió un error en uno de los episodios - Emisoras Unidas

Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, descubrió un error en el episodio “Y con Maggie son tres”.

En el capitulo de la sexta temporada Marge le informa a Homero que está embarazada de Maggie, pero como lo señala Selman en Twitter, en la escena donde se revela la noticia se puede ver en la pared del fondo una foto enmarcada de la bebé.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

— Matt Selman (@mattselman) 5 de septiembre de 2018