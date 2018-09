Muere actor de la popular serie 'X-Files' - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Peter Donat, quien interpretó al padre de la agente Fox Mulder en la serie Expediente X, murió a los 90 años.

Su hijo, Caleb, dijo que su padre murió por complicaciones de la diabetes en su casa en Point Reyes Station, California, Estados Unidos.

El actor canadiense interpretó al padre del agente Fox Mulder en ‘Los Expedientes Secretos X’ y tuvo papeles en programas de televisión, películas y en el escenario.

Tuvo papeles como invitado en programas de televisión como ‘Murder’, ‘She Wrote’, ‘Hawaii Five-O’, ‘Hill Street Blues’ y ‘The FBI’, así como en las películas de Francis Ford Coppola ‘El Padrino II’ y ‘Tucker: The Man and His Dream’.

Pierre Collingwood Donat nació el 20 de enero de 1928 en Kentville, Nueva Escocia; cambió su primer nombre a Peter cuando trabajaba en los Estados Unidos.

David Duchovny, quien interpretó al agente Mulder en ‘Los Expedientes…’, le dijo al New York Times que Donat tenía una gran facilidad para interpretar personajes y que parecía provenir de esa generación que se tomaba el arte en serio aunque no demasiado.