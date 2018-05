¡Ten cuidado al usar tus audífonos! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Muchos utilizamos audífonos constantemente, eso obviamente en mi caso es más frecuente por mi trabajo en radio. Sin embargo, para escuchar música o algún video, o incluso audio que nos interesa…utilizamos esta maravilla de la tecnología. ¿Sabemos realmente cuál es el cuidado que debemos tener al usarlos? ¿Estamos enterados de cuáles son los daños al no saber utilizarlos correctamente?

Los expertos aseguran que podrían tener efectos negativos en el aparato auditivo y en nuestra salud en general. Y es por eso que debemos seguir algunos consejos:

1. Cuidado con el volumen: ¡Sí, mucho cuidado! Por supuesto que el uso de los audífonos con volumen elevado durante mucho tiempo, lamentablemente puede causar daños en nuestro aparato auditivo irreversibles. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el oído humano solo debe recibir como máximo una exposición diaria al ruido que no supere los 85 dB. Y además recomiendan “el uso de audífonos con un volumen adecuado por un máximo de media hora al día”.

2. Haz un buen uso de manera constante: Además, por si no lo sabías, escuchar música a un volumen superior al adecuado puede causar: daños cardíacos, trastornos de sueño, falta de concentración, pérdida de la memoria, dificultad para aprender, e incluso depresión.

3. Audífonos de buena calidad: Existen diferentes audífonos, de varios tamaños y materiales. Los expertos aseguran que: “Cuando los audífonos son grandes se bloquea y se concentra el sonido de forma adecuada para que no se tener la necesidad de subir el volumen de forma excesiva. Ahora, si decides escoger audífonos pequeños que se introducen dentro del canal auditivo, trata de no introducirlos presionándolos. Escoge unos que tengan una almohadilla que se ajuste perfectamente en la entrada del canal para que no tengas presionarlos para así evitar una lesión”.

4. Tiempo de exposición: ¿Cuánto tiempo pasamos con los audífonos puestos? Debemos tener cuidado con esto también. De hecho, lo recomendado es utilizarlos durante 30 minutos al día.

5. Limpieza de los audífonos: Pocas personas piensan en esto, en la limpieza de los mismos; y como parte de esto precisamente, los expertos aseguran que no deben prestarse y deben recibir la limpieza adecuada cada vez que los vayas a utilizar. Y es que poco saben que por medio de ellos, se pueden pasar de forma rápida y directa microorganismos dañinos, que pueden causar graves infecciones al sistema auditivo. Por otro lado, debemos limpiarlos con productos de limpieza que sean suaves y no dañen el dispositivo y se recomienda sustituir las almohadillas por unas nuevas.

Debemos tomar en cuenta, que los daños que puede causar el mal uso de los audífonos se presentan de forma progresiva, eso quiere decir que probablemente no lo notemos. Y si crees que es necesario hacerte una prueba de audición, hazla. De hecho, yo me someteré a un lo más pronto posible.