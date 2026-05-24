Tablet Más Delgada del Mundo: Papermatte sin Reflejos

La nueva tablet MatePad Pro Max de 499 gramos, equivalente al peso de tres tazas de café llenas, representa un hito en la ingeniería de dispositivos portátiles. Con un grosor de apenas 4.7 milímetros, se posiciona como la tablet más delgada del mundo en su categoría de 13 pulgadas o superior, marcando un antes y después en la forma en que diseñamos y percibimos los equipos de productividad móvil.
Cada milímetro del cuerpo ultradelgado alberga tecnología pensada para creadores digitales, profesionales y usuarios que demandan movilidad sin compromisos. Incluso la edición especial PaperMatte apenas alcanza 509 gramos, manteniendo un peso equiparable a una botella de agua pequeña mientras ofrece funcionalidades premium.
@carlosvassan
Huawei MatePad Pro Max #huawei #matepadpromax #huaweimatepadpromax #tech #carlosvassan♬ sonido original - Carlos Vassan
La pantalla OLED flexible de 13.2 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 144Hz define la experiencia visual del dispositivo. Con un brillo máximo de 1600 nits y gama de color DCI-P3, permite trabajar bajo luz solar directa sin dificultad.
Los biseles de apenas 3.55 milímetros maximizan el área útil de la pantalla, logrando una relación pantalla-cuerpo extremadamente agresiva que compite con los mejores diseños del mercado actual. La tecnología PaperMatte de Huawei, desarrollada con grabado nanométrico, elimina hasta el 99% de los reflejos mientras genera una sensación táctil similar al papel real al usar el stylus.
Más de la tablet
Esto transforma completamente la experiencia de escritura, ilustración y diseño digital, permitiendo trabajar en cualquier ambiente sin deslumbramientos. Los usuarios pueden utilizar la tablet bajo luz solar directa sin perder visibilidad ni comodidad, algo imposible en pantallas convencionales.
A pesar de su delgadez, la batería de 10,400 mAh permite hasta 14.5 horas de reproducción de video continua, mientras que la carga rápida de 66W acelera el proceso de energización. El nuevo procesador Kirin optimizado para 2026 junto con HarmonyOS 4.3 ofrecen un incremento del 20% en rendimiento, permitiendo edición de video 4K, multitarea exigente y productividad profesional sin sobrecalentamientos.
El sistema de audio de seis altavoces proporciona agudos definidos y graves robustos, mientras que la cámara True-to-Colour con sensor trasero de 50 megapíxeles captura colores con precisión.