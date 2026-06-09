Fundal 2026: La Carrera que Fomenta Unión e Inclusión

La Carrera FUNDAL 2026 "Juntos Hasta la Meta" se presenta como una iniciativa que redefine el sentido tradicional de las competencias deportivas. Este evento, programado para el 21 de junio de 2026 en la Ciudad de Guatemala, busca reunir a familias, amigos y corredores con un objetivo claro: demostrar que las metas más importantes se logran cuando se avanza en equipo.
El evento prioriza la colaboración sobre la competencia individual, invitando a los participantes a unirse en equipos de 2 a 5 integrantes. El reglamento es sencillo y potente: todos los miembros del equipo deben comenzar, correr y cruzar la meta juntos. El tiempo oficial se marca cuando el último integrante cruza la meta, reforzando el mensaje de inclusión y solidaridad.
Lilian Ramírez, directora de gestión y comunicación de FUNDAL, señaló que "cada parte del evento fue diseñada para fortalecer el espíritu de unidad". Durante el recorrido, los participantes encontrarán mensajes y señalización que invitan a reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y el acompañamiento.
La carrera apuesta por una experiencia significativa y emocional que invita a dejar de lado el deseo de alcanzar logros individuales, motivando a los corredores a participar por una causa compartida o una inspiración personal.
Una experiencia participativa y familiar
El evento dará inicio a las 7:00 a.m. en el circuito de la 10 avenida, zona 5, justo frente a la piscina olímpica. Los asistentes podrán elegir entre distancias de 10K, 5K y 2.5K, permitiendo la participación de distintos perfiles, desde corredores experimentados hasta familias con niños.
Uno de los momentos más representativos será el banderazo de salida, que estará liderado por estudiantes y familias de FUNDAL. Este primer corral de salida simboliza el espíritu inclusivo que motiva la edición 2026.
La Expo de la carrera, destinada a la entrega de kits y material informativo, se realizará el 20 de junio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Centro Comercial Los Próceres, cuarto nivel. Estas actividades previas refuerzan la convivencia y fomentan el entusiasmo de quienes formarán parte de la experiencia.
Un propósito que trasciende la línea de meta
La invitación está abierta a quienes deseen correr por algo más grande que el propio rendimiento. Se espera que cada paso represente un gesto de unión y apoyo a causas relevantes para la comunidad.
Para información adicional, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de FUNDAL: Instagram y TikTok como @fundalgt y en Facebook como FUNDALGT. Además, está disponible el número de atención al corredor 3762-8468.
La realización de la Carrera FUNDAL 2026 "Juntos Hasta la Meta" cuenta con el respaldo de instituciones y empresas comprometidas, incluyendo:
- ABG
- Caplin Point
- El Taier
- Centro Comercial Los Próceres
- GNC
- Ministerio de la Defensa
- Municipalidad de Guatemala
- Hidravida
- Impulso Fitness
- Cool Tickets.com
- Mundo Químico
- Hilton Garden Inn
- Diestra
FUNDAL invita a todos a sumarse y vivir una carrera diferente, donde la meta se celebra con compañía y solidaridad.