 Ciclista es arrastrada por túnel por corriente de río
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VIDEO. Ciclista es succionada por un túnel debido a la corriente de río

La joven de 20 años fue succionada y posteriormente expulsada aproximadamente 30 metros río abajo. Tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que logró recuperar el conocimiento.

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Ciclista arrastrada por un túnel , Facebook
Ciclista arrastrada por un túnel / FOTO: Facebook
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Una joven ciclista de 20 años experimentó momentos de terror y una lucha por la vida en Arizona, tras ser arrastrada por una potente corriente de agua mientras intentaba cruzar un puente inundado.

El incidente, que pudo haber terminado en tragedia, culminó con su milagrosa supervivencia gracias a la rápida intervención de familiares, transeúntes y equipos de emergencia.

El dramático suceso ocurrió el pasado jueves 13 de agosto en Sabino Canyon, una zona conocida en Tucson. La ciclista formaba parte de un grupo familiar que se aventuró a cruzar un puente ya cubierto por el agua debido a las fuertes lluvias.

Sin embargo, la intensidad de la corriente superó sus expectativas, provocando que la ciclista perdiera el control de su bicicleta y cayera al agua.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. La fuerza del agua la succionó, manteniéndola bajo la superficie durante varios minutos, mientras sus familiares y otras personas presentes en el lugar observaban con impotencia y desesperación, intentando encontrar una forma de auxiliarla.

El arrastre por la corriente y el dramático rescate

La joven no solo fue sumergida, sino que la potente corriente la arrastró hacia un túnel de drenaje ubicado en la zona. Este túnel, diseñado para canalizar el exceso de agua, se convirtió en un peligroso conducto que la llevó a través de su interior.

Según el reporte de las autoridades locales, la fuerza del agua la desplazó por el interior del túnel y, finalmente, la expulsó aproximadamente 30 metros aguas abajo, una distancia considerable que la alejó del punto inicial de su caída. Este trayecto bajo tierra y agua añadió una capa de angustia a la ya desesperada situación.

Una vez que la corriente la liberó, los equipos de rescate lograron localizarla y sacarla del agua. Sin embargo, el tiempo que permaneció sumergida y el trauma del incidente exigían atención médica inmediata y especializada.

La supervivencia de la ciclista fue el resultado de una cadena de acciones rápidas y coordinadas. Desde el primer momento, familiares y personas que se encontraban cerca del lugar se movilizaron para participar en las labores de rescate, buscando desesperadamente a la joven arrastrada por la corriente.

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Una vez que lograron sacarla del agua, su estado era crítico. Fue entonces cuando se le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de emergencia. 

A la ciclista la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir una evaluación y tratamiento completos. Otra persona involucrada en el incidente también fue llevada al centro médico. Afortunadamente, ambas fueron reportadas en condición estable.

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