¿Tendremos un proceso electoral sin partidos políticos? Dos expertos hablan del caso - Emisoras Unidas

Este viernes fue publicado en el @DiariodeCA el acuerdo de cancelación del partido Gran Alianza Nacional (GANA) por financiamiento electoral. Esto luego de que la agrupación política no apelara a la resolución del Registro de Ciudadanos de cancelarlo.

Siendo así las cosas, ¿cómo vislumbrar un proceso electoral a la vuelta de la esquina, sin partidos políticos fortalecidos?

En el programa A Primera Hora estuvieron como invitados Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y Renzo Rosal, analista político, quienes coinciden en que es el ciudadano el que marca la pauta de lo que quiere como gobernantes.

Antes de hablar del proceso electoral que se avecina, hay que entender porqué ocurre eso. Es por el tipo de denuncias o por la interpretación que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace de las leyes.

El asunto es más profundo: se refiere a lo mal hecho que están las leyes en el país. Hay una responsabilidad del legislador generar leyes de una manera tan irresponsables. Los diputados deberían emitir leyes generales, que no den lugar a dudas a quienes las hagan cumplir.

En el caso del cierre de partidos, se trata de problemas técnicos administrativos por la aplicación de leyes complejas y que hoy están pagando las consecuencias. Son cancelaciones por incumplimientos administrativos.

Lo que tiene que cambiar es la demanda del ciudadano.

No es que vaya a existir un proceso electoral sin partidos. Hay 27 o 37 partidos inscritos… vamos a llegar con partidos, quizá sin los partidos tradicionales, pero la canasta tiene suficientes marcas para salir adelanten como vehículos electorales.

No hay que perder de vista que las reformas no están enfocadas a transformar la oferta electoral. El problema de la oferta está relacionado con la demanda del ciudadano, de qué espera de los partidos.

Lo que tenemos que hacer es transformar la demanda para que la oferta pueda variar.

Esos nuevos partidos, que no conocemos, probablemente tienen mayores riesgos del financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico o del crimen organizado. Y eso es a lo que no estamos poniendo atención. Creo que el proceso electoral de 2019 va a marcar la pauta para el siguiente proceso electoral.

Habrá más cambios a la ley electoral. Para eso hay que analizar dos criterios. El primero es que el país necesita una búsqueda permanente de un sistema de partidos políticos. Eso significa continuar la reforma de la LEPP. En 2015 se ha dicho como grandes faltantes.

Las reformas electorales en todo el mundo y particularmente en América Latina han significado tropiezos. Como son reformas de orden sustantivo, no se hacen de la noche a la mañana. Ahora tenemos reformas del 2016, las previas son del 2006.

Hoy, más apuntaría a cómo poner en marcha las reformas de 2016 y pensar en modelar una propuesta más fuerte en la siguiente legislatura.

En segundo lugar, está pendiente la discusión del artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), respecto del transfuguismo. Lo ideal sería postergar esa discusión, en aras de tener más legitimidad en las próximas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió sobre reformas que no toca cambios medulares. Además, este congreso está en etapa final, y está con sus propios intereses, alrededor de los tránsfugas que buscan posibilidades de reelección.

