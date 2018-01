“Tenemos que enmendar la plana en el Congreso”, coinciden diputados - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la elección de la Junta Directiva del Congreso por estar integrada con una diputada tránsfuga: Alejandra Carrillo, y otorgó amparo provisional a Acción Ciudadana.

Esa entidad argumentó que los congresistas Carrillo, Estuardo Galdámez, Elsa Cú Isem y Karla Martínez no pueden ser parte de la directiva por ser tránsfugas.

Sin embargo, la CC falló que solo Carrillo cae en ilegalidad por haber renunciado a su partido después de que cobró vigencia la norma que castiga el transfuguismo.

RESOLUCION 271-2018 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD QUE ORDENA REPETIR ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO 2018

Ahora, los diputados tienen que observar dos disposiciones:

Que tienen ocho días para elegir una nueva directiva y que sólo pueden convocar a un nuevo proceso de elección. Nada más.

Que, según el fallo de la CC, todos lo actuado por la Directiva tiene validez “por razones de seguridad y certeza jurídica”.

Para analizar este asunto, que algunos analistas han calificado de ‘golpe de Estado técnico’ al Congreso, el programa A Primera Hora invitó a los diputados Jean Paul Briere, del partido Todos; Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y a Raúl Romero, del partido Fuerza.

Todos coinciden en que el fallo de la CC pone al Congreso en los ojos de la población y de la comunidad internacional, que estarán pendiente de las decisiones que los diputados tomen en beneficio de Guatemala. Por lo tanto, resuelven que ‘hay que acatar la ley y respetar la resolución’ del alto tribunal.

JEAN PAUL BRIERE

¿Cómo es que no se dieron cuenta del caso de la diputada Carrillo?

Puede haber sido un error involuntario si se dieron cuenta y no vieron los alcances de lo que iba a suceder, y si lo vieron hicieron caso omiso.

Si no vieron el error es más delicado porque al final del día dejan sin efecto la elección de Junta Directiva. Como se elige por planilla, no se puede quitar solo a ella, sino que se debe elegir a toda la Directiva.

¿Cree que pude lograrse un consenso?

Hay muchas personas que votaron el 13 de septiembre (por los decretos de la impunidad) y al siguiente día se arrepintieron de haber votado. Pero también hay muchas personas en otros partidos que están pegados con chicle porque no se pueden cambiar de partido.

Nosotros tenemos ahora la planilla B de consenso, en donde puede estar la participación de partido de gobierno.

Jean Paul Briere: “Fallaron en ponerse de acuerdo quienes integrarían la planilla b, temas personales y ego pudieron influir en ese momento” #EUCongreso pic.twitter.com/qHjktOFFku — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2018

¿Qué falló en la elección anterior, la del 13 de enero?

Fallaron en ponerse de acuerdo los diputados de oposición para formar la planilla B. hubo problemas personales, posiblemente de ego. Los diputados del Movimiento Reformador (MR) participaban, pero no con la intencionalidad de emitir voto para la planilla B.

¿La actual Directiva puede presentar al mismo grupo, sin la diputada Carrillo?

Por supuesto. Ellos pueden volver a proponer su planilla, pero sin la diputada Carrillo. Pero hay que tomar en cuenta que nos estamos jugando la estabilidad y la gobernabilidad dentro del Congreso y del país.

¿Cómo está su posición en el Congreso, con su partido Todos?

Desde el año pasado comencé a fijar una posición, no separada del bloque al que pertenezco, sino por la línea de cosas que son positivas. Con Todos la relación ha sido cordial, normal. Sin embargo, a raíz de la conformación de bloque parlamentario por la transparencia, he tenido acciones concretas enfocadas en iniciativas por la transparencia.

ORLANDO BLANCO

Se aplicó la ley contra el transfuguismo

Hay que respetar el fallo de la CC. Creo que más allá del caso concreto, de la elección de Junta Directiva, esto es muy importante para el sistema de partidos políticos.

Yo fui ponente de la ley contra el transfuguismo y hoy se aplica por primera vez. Lo que se hace es ponerle coto a una práctica que se fue pervirtiendo en el camino.

Antes, los diputados se separaban de sus partidos por diferencias personales; luego, fueron grupos, porque con 11 diputados se podría hacer un bloque y hacer negociaciones. Después se cayó en el filibusterismo y a la prostitución legslativa, y se compraban diputados.

Ahora hay que identificar qué es lo que sucede con el fallo de la CC. Como bloque vamos a discutir la posibilidad de construir consensos y presentar una planilla alternativa.

El diputado Eduardo Cruz Gómez, de la UNE, dijo que se uniría al grupo por la transparencia…

En su momento reconocimos el error (por haber votado por los decretos de la impunidad en septiembre de 2017) y presentamos disculpas públicas. Sin embargo, hemos cargado ese costo político. La adscripción a este grupo (por la transparencia) es una decisión individual.

La UNE aporta los 29 votos por una planilla alternativa para lograr empoderar una agrupación que tenga una agenda comprometida con las demandas sociales.

¿Con quienes podrían unirse para ocupar un lugar?

No es ocupar para un lugar. Nosotros hemos cedido nuestros votos. No tenemos dificultad en decirlo. No es fácil, porque la alianza oficial tiene incentivos perversos para tener compactado todo esto.

Ha habido cambios en diferentes instituciones en donde hemos visto acomodos en los que ha llegado gente vinculada a partidos que integran la alianza oficial. El Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, está copado por MR y Todos. Y en ese marco, es difícil romper con esa situación.

El 13 de enero lo quisieron hacer. Le quisieron cargar la culpa a Nineth Montenegro de algunas cosas. No era la diputada, es que no teníamos los votos suficientes. Había gente de MR y Todos… de FCN, y luego todos se plegaron al grupo de la bancada oficial

Orlando Blanco: “El oficialismo lo tiene difícil y notros también. Ellos tendrán que hacer un esfuerzo y lo veo complicado porque hay diferencias en los bloques”, sobre las planillas que podrían integrarse para la elección de la nueva Junta Directiva del #EUCongreso pic.twitter.com/12bFFbIZJB — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2018

A la UNE se le achaca haber votado por las leyes de la impunidad de septiembre de 2017

Nosotros cometimos un error en la votación de septiembre y la gente tiene su derecho de reclamar. En este momento tenemos dos días para corregir la plana . A más tardar el jueves tenemos que discutir la nueva Junta Directiva.

No hay que personalizar las situaciones. Me parece correcto el actuar el presidente Álvaro Arzú Escobar. Ha sido competente y responsable, hay que reconocerlo, pero sí nos oponemos a una alianza oficialista con esas características.

Tenemos que generar una junta directiva diferente, si queremos hacer las cosas diferentes. Ojalá tengamos los 80 votos para lograrlos. Por ahora tenemos 60 de los bloques que no participamos en la actual Directiva.

Hay algunos nombres… antes se habló de Nineth Montenegro, Fernando Montenegro, Carlos Chavarría, Luis Ixcamey… en el Caso de Manuel Conde, él representaba al oficialismo, pero lo bajaron de la silla… pero ahí hubo compensaciones.

¿Puede haber una Directiva sin Carrillo?

Es importante rescatar el significado del fallo de la CC. Pero no solamente hay que acatarlo, hay que ver que es el contenido es muy coherente con lo que la CC ha venido haciendo los dos últimos años.

El año pasado nos enmendó la plana sobre el nombramiento de las comisiones extraordinarias, por ejemplo. Entonces, este es un fallo que merece respeto y hay que acatarlo.

El otro tema, es una situación real: Las elecciones se ganan con votos y las decisiones se toman con votos. Se necesitan 80 votos para proclamar la victoria de una planilla. Ese es el reto de quienes queremos proponer una planilla alternativa, y ese es el reto de quienes quieren que siga la misma Junta Directiva.

CARLOS CHAVARRÍA

¿Qué va a ocurrir en el Congreso? Se habla hasta de defenestrar a la CC…

¡Hasta ese rumor ha habido…! Lo que toca es enmendar la plana ahora es elegir una Junta Directiva. Ojalá que haya dos o tres planillas. Es una oportunidad del Congreso de enmendar la plana.

La población quiere un compromiso frontal en la lucha contra la corrupción, una agenda comprometida. Una lucha con seriedad. Ser congruente de lo que se dice con lo que se hace.

¿Usted va a presentarse de nuevo como candidato para Junta Directiva?

Fui diputado hace 30 años. Si regresé es porque quiero hacer algo por el país. Yo siempre estoy presto y dispuesto por Guatemala, y me encantaría estar en una Junta Directiva para trabajar en equipo, para lograr los dos objetivos del Congreso: legislación y fiscalización.

Yo estoy para servir al país y, por supuesto, sí quiero estar en una Junta Directiva.

Carlos Chavarría: “Felicito a Acción Ciudadana que lo haya hecho”, refiriéndose al amparo que presentó esa organización sobre la elección de la Junta Directiva del #EUCongreso pic.twitter.com/dVqsf773H4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2018

¿El 13 de enero no presentaron una planilla alternativa porque sabían iban a perder?

Se complicó un poco porque a última hora comenzaron a hacerse los cabildeos. Anoche platicaba con el jefe de la bancada Creo, Carlos Fión, y coincidimos en que hay que presentar una planilla…

¿Aunque pierdan…?

…no se pierde. Hay varios diputados de FCN-Nación, incluso, que podrían votar por una planilla anternativa. Aquí ya no se trata de partidos políticos, sino que es el país el que está en juego.

A partir de 2015, Guatemala cambió, hay que seguir la lucha contra la corrupción y trabajar por la justicia. Lo que hay que hacer es enmendar la plana. La CC mandata a la JD para que convoque solo para elegir nueva junta directiva.

RAÚL ROMERO

Probablemente hay nueve diputados que no están en el ‘pacto de corruptos’, pero no tienen los votos…

Es importante analizar lo que pasó y lo que posará. Esta elección de Junta Directiva era fundamental, porque podría dar gobernabilidad del país, dar gobernanza o generar una crisis. Debió privilegiarse una visión de nación y no de intereses particulares.

¿Qué va a suceder? El Congreso debe dar cumplimiento al fallo de la CC. La Junta Directiva solo está habilitada para convocar a nuevo proceso de elección de Directiva.

Este momento no es querer participar. Hay muchos que quieren pero no deben y hay muchos que deben pero no quieren.

Ven una oportunidad para hacer el trámite rápido con negociaciones

Más que negociaciones hablamos de consensos y acuerdos. Hay bloques que tienen la madurez política de trascender esta coyuntura. Más que participar es deber participar para darle la cara al pueblo.

Los bloques con madurez sumarán votos…

En el momento en que se plantee una propuesta con visión institucional, los diputados analizarán su posición y su postura.

Los escenarios son cambiantes, hacen que cada momento sea diferente. En la elección de principios de año la oposición tenía que tomar una decisión, presentar una planilla alternativa para darle legitimidad a la otra planilla.

En este momento, partiendo de que tenemos 60 votos los que sumamos los bloques fuera la Directiva actual, hay muchos diputados que están conscientes de que los ojos de la población de la comunidad internacional están sobre el Congreso esperando que actuemos de manera adecuada.

Raúl Romero: “Aquí no se buscaban posiciones electorales personales. Debe haber un relevo en la clase política de este país. Guatemala quiere una clase política diferente“ #EUCongreso pic.twitter.com/HNMhvk4if4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 30, 2018

No son posiciones personales

Nosotros señalamos que no se trataba de buscar posiciones personales, sino decir que estamos a favor en la lucha contra la corrupción y la impunidad y que debe haber un relevo en las posiciones políticas del país.

Eso significa comenzar a fortalecer las instituciones. Este es el momento en que los diputados que decimos que hay que hacer las cosas diferentes tenemos que demostrarlo con hechos.

Un oyente dijo que en este foro hay diputados que quieren posiciones

No estamos pidiendo posiciones, sino fijando posiciones, y eso ya es madurez política.

Uno tiene que saber leer y entender lo que pasa en la coyuntura de un país. Hay que saber tomarle el pulso a la población. Qué necesita y que requieren del Congreso. Las bancadas que puedan hacer esa lectura, podrán enmendar su posición.

Los que estamos ahora en este foro no somos del mismo bando, somos de distintos bloques. Sin embargo, pensamos en posiciones de beneficio para el país.