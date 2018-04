The Cure confirma nueva música como parte de las actividades de su 40 aniversario - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Este año se celebra el aniversario 40 de The Cure como banda. El líder Robert Smith planeó grandes cosas para la celebración, comenzando en junio con el Festival Meltdown en Londres, del cual el propio Smith es comisario, y parece que el tiempo que Smith pasó organizando el festival lo inspiró a crear su propia música, y desde entonces ha “reservado tiempo de estudio para la banda”.

“De repente me enamoré de la idea de escribir nuevas canciones”, explicó Smith en una nueva entrevista con BBC 6 Music. La última nueva grabación de The Cure llegó en forma de una versión de “Good Goodbye” de The Beatles, que fue lanzada en un álbum tributo a Paul McCartney en el 2014. Antes de eso, su producción de estudio más reciente llegó a través de su álbum de 2008, 4: 13 Dream.

Smith también anunció que The Cure encabezará el último día del Festival Meltdown el 24 de junio. Sin embargo, en lugar de tocar un conjunto tradicional, el programa presentará “interpretaciones de canciones de The Cure” con “diferentes personas en el escenario”, incluido el solo de Smith.

Los actos previamente anunciados incluyen Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, Deftones, Placebo, Manic Street Preachers, The Libertines, Mogwai, The Psychedelic Furs, The Church, Kristin Hersh, The Notwist y Mono. Hablando de la alineación como un todo, Smith comentó en una declaración: “Finalmente he descubierto mi rompecabezas psicodélico del festival Meltdown … y realmente es como el cielo … ¡diez delirantes días de junio en el Southbank Centre de Londres te esperan!”

Después de Meltdown Festival, The Cure tocará en un concierto de su 40 aniversario en el Hyde Park de Londres con Interpol, Slowdive, Ride, Goldfrapp, Editors y The Twilight Sad.

También lanzarán un par de álbumes de remezclas para Record Store Day (21 de abril): una reedición de vinilo de lujo de Mixed Up de los 90 y una nueva colección de 16 pistas llamada Torn Down (Mixed Up Extras).