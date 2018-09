Imágenes de tornado en Kentucky impactan en las redes sociales - Emisoras Unidas

Estados Unidos se encontraba en alerta por la tormenta tropical Gordon, con la preocupación por las fuertes lluvias e inundaciones cuando un tornado tocó tierra dañando varias casas en Kentucky.

El fenómeno tocó tierra el pasado sábado derribando árboles, dañando vehículos y casas a su paso, por fortuna, no hay heridos que lamentar. Sin embargo, más de 1,500 personas pasaron horas sin electricidad a causa de las tormentas.

Tornado damages homes in Kentucky as Gordon remnants move over state https://t.co/p7l3q761r8 pic.twitter.com/K8wpDSdFiS

— Climatic Issues (@Climatic_Issues) 9 de septiembre de 2018