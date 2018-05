Trabajar para vivir mucho, dice mexicano que podría ser el hombre más viejo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Nadie podría imaginarlo con solo verlo cuidando a sus pollos en la granja familiar, pero de acuerdo con su acta de nacimiento y su identificación oficial de México, Manuel García Hernández tiene 121 años.

García, que podría ser el hombre más viejo del mundo, nació el 24 de diciembre de 1896, según consta en su certificado de nacimiento del estado de Veracruz y su credencial del Instituto Nacional Electoral.

Él nunca se ha molestado en llamar a la gente de Guinness World Records para que sea oficial.

Pero si esos documentos son correctos, es más de ocho años mayor que Masazo Nonaka de Japón, el hombre que actualmente tiene ese título, nacido el 25 de julio de 1905.

De cualquier forma la edad es sólo un número. García dice que se siente como si tuviera 80 años.

Cuenta que sólo hay dos cosas que le duelen en la vida: la muerte de su padre cuando aún era joven, y el hecho de que ya no puede trabajar.

Sin embargo, es impresionantemente ágil cuando arroja comida a sus gallinas en la casa que comparte con su hija Tomasa en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

“Estoy contento, pero ya me siento cansado. Hago el esfuerzo, porque si estuviera yo acostado o sentado nomás, sí estuviera enfermo. Yo me siento como de 80 años, pero ya yo solito me ando cayendo”, dijo a la AFP este alegre hombre que siempre lleva su sombrero, pantalón y camisa vaqueros.

De la Revolución Mexicana a Donald Trump

García ha sido testigo de vertiginosos momentos históricos a lo largo de su vida, desde la llegada de la electricidad, la invención de la televisión hasta la Revolución Mexicana y la elección del presidente Donald Trump. En total ha visto desfilar 22 mandatarios de ese país.

Empezó a trabajar en el campo a los nueve años.

Su padre, que hacía y vendía dulces, murió a los 35 años.

Se casó a los 45 años con Rosa Medino Medino, cuando ella sólo tenía 13 años.

Tiene cinco hijos, 15 nietos y seis bisnietos y estuvo casado por casi siete décadas, hasta que Rosa murió hace ocho años.

Después de eso, García se fue a vivir a Ciudad Juárez a vivir con su hija de 54 años.

La hija de Tomasa y su familia viven a lado, y otro vecino, un estadounidense, deja que García críe pollos en su gran patio.

García cree que la preocupación por sus pollos es lo que lo mantiene con vida.

“Yo quisiera trabajar como antes, ya no puedo, ya de ver que no puedo trabajar me entristezco. Yo de joven fui muy trabajador, ya ahora no, ya cuido pollos, pero eso lo hago porque me entristezco”, cuenta.

Hasta los 125

Entonces ¿es el hombre más viejo?

Alice Pagan, vocera de Guinness World Records dice que García tendría que acudir a ellos para comprobar si es así.

“Solicitamos una gran cantidad de documentación” para validar ese tipo de récords, dijo a la AFP en un correo electrónico.

“También trabajamos con gerontólogos y consultores” que analizan esas solicitudes, añadió Pagan.

Si García tiene 121 años, no solamente es el hombre más viejo que existe, sino también es el hombre que ha vivido más años de la historia, según Guinness, superando a Jiroemon Kimura, de Japón, que murió en 2013 a los 116 años.

La mujer más vieja que ha existido fue Jeanne Louise Calment de Francia, que murió en 1997 a los 122 años y 164 días.

Este señor de piel curtida por el sol perdió un dedo a los 80 años por un lazo que se le enredó, una herida de guerra de su época de vaquero.

Pero goza de buena salud: aunque camina encorvado lo hace a un paso ligero para su edad, su vista es buena porque se sometió a una operación de cataratas hace tres años, aunque el sol le lastima los ojos, y su memoria es aguda. Él espera llegar a los 125 años.

Las claves para una vida larga, dijo, son dormir bien, levantarse temprano, comer sano, tomar vitaminas y trabajar.

Él se levanta a las 05H30 e inicia el día con un batido de plátano, manzana, avena y dos huevos. Luego atiende a sus pollos.

“Yo me siento orgullosa, le pido a Dios que lo deje otros años, hasta que él diga”, comentó su hija. “A veces se pone a platicar conmigo y me dice que su vela se va a ir apagando poco a poco, pero yo no pienso eso, ahora está con vida y estoy contenta”.

Con información de la AFP