Tren que pudo haber llevado a Kim Jong Un a China sale de Beijing - Emisoras Unidas

Un tren que se cree llevaba a una delegación de alto rango de Corea del Norte abandonó el martes la capital de China tras una visita que según algunos reportes incluyó al líder del aislado país de gobierno comunista, Kim Jong Un.

Corea del Sur dijo que sigue de cerca los eventos en Beijing, donde una portavoz evadió una pregunta sobre si Kim, su hermana o algún otro funcionario de primera línea estaban en China.

“En este momento no tengo conocimiento de la situación que usted comenta. Si hay alguna novedad la vamos a dar a conocer”, sostuvo la portavoz Hua Chunying.

Bloomberg News y otras agencias informaron que Kim estaba en Beijing, citando tres fuentes no identificadas. La agencia Reuters informó posteriormente sobre la salida del tren en el que supuestamente regresó la delegación norcoreana.

Fuentes diplomáticas no nombradas en Beijing han dicho a otros medios de comunicación que creen que es Kim quien arribó el lunes por la noche, pero no pudieron confirmar la visita. Sin embargo, medios surcoreanos citaron una fuente gubernamental no identificada que especuló que el misterioso visitante del norte era en cambio la hermana de Kim, Kim Yo Jong.

La especulación comenzó a crecer el lunes después de que imagen de video de la televisión japonesa captara un vetusto tren verde llegando a Beijing. La red japonesa NTV dijo que el tren verde y amarillo es muy similar al que el exlíder norcoreano Kim Jong-il, el fallecido padre de Kim Jong Un, tomó para ir a Beijing en 2011.

Después que el tren llegó a Beijing, videos que circularon en las redes sociales chinas mostraban una enorme comitiva saliendo de la estación de tren en la capital china. Otros videos mostraban fuertes medidas de seguridad y una caravana desplazándose por la principal arteria de la capital, la Avenida Chang’An.

Periodistas en Beijing también han reportado haber visto una guardia de honor militar dando la bienvenida a la caravana de vehículos que arribó a la casa de huéspedes estatal Diaoyutai, donde altos funcionarios norcoreanos ha estado durante una visita a China.

Un funcionario estadounidense que sigue de cerca las actividades norcoreanas dijo que la evidencia sugiere que Kim viajó a Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, pero destacó que no hay confirmación de esta situación.

