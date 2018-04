"Trifle" el asqueroso postre de Rachel en Friends, fue lo peor que pasó en la serie - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Si eres fanático de la serie de televisión Friends tienes que saber que el famoso “Trifle” creado por Rachel Green, fue mucho peor de lo que creías

Rachel Green, interpretada por la guapísima Jennifer Aniston, era un amado personaje de la serie Friends. Si bien sus locuras nos hicieron reír, aprendimos con la serie que lo suyo definitivamente no era la cocina. Durante uno de los episodios que llevaron a la fama a Aniston, Rachel cocina un postre siguiendo una receta, pero el resultado es algo que suena bastante mal: Carne, galletas, crema batida, frijoles y jalea. Algo que naturalmente no fue tan bien recibido por los amigos en la serie.

Suena como una mezcla muy mala entre comidas, pero sabemos que la televisión es algo mágico y que no siempre las cosas son como parecen. Lastimosamente para Matt LeBlanc, quien daba vida al comiquísimo Joey Tribbiani, las cosas fueron peores.

La confesión de Joey

Matt LeBlanc apareció recientemente en un famoso show televisivo como invitado, durante la grabación del programa Matt contó lo que realmente había pasado en la filmación de ese capitulo específicamente. El plato que le dieron de comer a los actores se veía bastante desagradable, pero no era tan malo. Al menos no contenía carne ni frijoles. Sin embargo, por haber confundido los platos, LeBlanc terminó por comer del plato de David Schwimmer, Ross Geller en la serie. El problema fue que lo que LeBlanc puso en su boca fue un bocadillo que Schwimmer ya había probado y escupido de regreso al plato.

Aparentemente en la escena Ross tenía que terminarse el postre preparado por Rachel. La porción que le sirvieron a Schwimmer durante la grabación era demasiado grande y aún cuando la toma requería que se lo comiera rápidamente, él simplemente no pudo tragar todo tan rápido y termino por escupir la comida en el plato. Esta parte fue editada para que no apareciera al aire. Lamentablemente Matt LeBlanc no se percató y terminó comiéndose la comida que ya había masticado David Schwimmer.

Nadie notó lo que había ocurrido hasta que vieron la toma de los famosos bloopers o errores de grabación.