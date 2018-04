Tristan Thompson tendrá que indemnizar a Khloe Kardashian por traición - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Kris Jenner tuvo que intervenir en la situación que vive su hija con el padre de su bebé recién nacida…

Jenner tuvo que intervenir en la situación que vive su hija Khloe Kardashian con su pareja infiel, Tristan Thompson. Por su parte, Khloe aún no sabe si abandonará o no al padre de su hija, por ello, su madre y empresaria decidió proponerle a Tristan un “contrato de honestidad”, donde, por cada traición que pueda venir a cometer contra Khloe, él le pague a ella y a su hija una indemnización de US$ 1 millón. Una fuente contó a la publicación, que por el momento Khloe quiere quedarse en Cleveland con su hija, para intentar “aclarar la mente”.

Thompson no quiere considerar la propuesta de Jenner. Cabe señalar que el jugador de la NBA tiene una fortuna personal estimada en US$ 20 millones, mientras que Khloe es dueña de una fortuna de US$ 40 millones.

Acerca de la infidelidad

Según parece, el deportista se encontraba en la Gran Manzana para jugar un partido con su equipo, los Cleveland Cavaliers, y habría aprovechado para quedar con la stripper Lani Blair. Algunos apuntan a que ella protagoniza los dos vídeos, a pesar de la diferencia temporal y espacial entre ambos.