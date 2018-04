Trump afirma que no interferirá en la investigación sobre la trama rusa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que ha decidido no involucrarse en la investigación del Departamento de Justicia sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, aunque matizó que puede que “cambie de opinión”, informó la agencia de noticias EFE.

Caza de brujas

“Debido al hecho de que hay esta caza de brujas en marcha con gente en el Departamento de Justicia que no debería estar allí, tienen una caza de brujas contra el presidente de EE.UU., he tomado la posición, y no la tengo que tomar, y puede que cambie de opinión, de que no me involucraré con el Departamento de Justicia”, afirmó Trump.