Trump dice nunca se revocará derecho a portar armas - Emisoras Unidas

El presidente Donald Trump dijo este miércoles en un tuit mañanero que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que da derecho a poseer armas de fuego para su defensa “nunca va va a ser revocada”.

Su tuit respondió a un artículo de opinión publicado en The New York Times un día antes por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, John Paul Stevens, en el que expresó un punto de vista contrario a la Enmienda.

“¡LA SEGUNDA ENMIENDA NUNCA VA A SER REVOCADA!”, escribió en mayúsculas el mandatario. “Aunque a los demócratas les gustaría que esto pasara, y a pesar de las palabras ayer del ex magistrado de la Corte Suprema Stevens, DE NINGUNA MANERA. Necesitamos más republicanos en 2018 y deben SIEMPRE controlar la Corte Suprema!”.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018