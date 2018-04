Trump quiere que el mundial 2026 sea en Estados Unidos y lanza "amenazas" - Emisoras Unidas

El presidente Donald Trump vuelve a lanzar otro tuit que ha generado polémica.

En esta ocasión, el mandatario de Estados Unidos utilizó su cuenta de Twitter para hablar de fútbol, de la candidatura que Estados Unidos ha presentado con Canadá y México para organizar conjuntamente el Mundial 2026.

La candidatura americana compite con la de Marruecos, que podría contar con los apoyos de los países de África (53), Asia (46) y Sudamérica (10) como protesta contra las políticas de Trump en materia de inmigración.

La FIFA votará la candidatura ganadora para albergar el Mundial 2026 el próximo 13 de junio en el Congreso de la FIFA que celebrará en Moscú previo al Mundial de Rusia 2018. Será la primera vez que la sede de una Copa del Mundo se decida con el voto de cada una de las 211 federaciones nacionales miembros de la FIFA.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2018