Trump respalda una reforma migratoria en dos fases, con el muro en la primera - Emisoras Unidas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, abrió hoy la puerta a negociar una reforma migratoria que afronte la situación de los 11 millones de indocumentados en el país, siempre que primero se apruebe una solución para los llamados “soñadores” y otras medidas, como la concesión de fondos para el muro con México.

En una reunión con legisladores en la Casa Blanca que los medios de comunicación pudieron observar durante casi una hora, Trump respaldó una reforma migratoria en dos fases, con una primera ley centrada en cuatro prioridades suyas y una segunda, más amplia, destinada a arreglar otros problemas del sistema de inmigración.

“La (reforma migratoria) integral será la fase dos. Aprobaremos esto y después nos meteremos con la (reforma) integral al día siguiente”, afirmó Trump.

“Yo asumo la carga (política), no me importa”, añadió.

As I made very clear today, our country needs the security of the Wall on the Southern Border, which must be part of any DACA approval.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018