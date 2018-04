Tu pareja es insegura! acá te dejamos como identificarlo y como apoyarlo. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La mayoría de chicas consideran que tener un hombre seguro de si mismo es lo ideal para mantener una relación estable. esto no se da en todos los casos, ya que no todos los hombres llegan a ese nivel de perfección. En este mundo tenemos de todo desde un hombre que termina siendo la dama en la relación, hasta hombres que se sienten demasiado machos que no llegan a controlar su fuerza. En lo personal pienso que el hombre tiene que ser seguro de sí mismo, porque el inseguro puede ser un peligro para nuestro bienestar. Un hombre inseguro puede ser grosero, de modo que es mejor ser cuidadosa al tratar con un compañero que muestra señales de inseguridad.

Lo primero que te mencionare sos sus características para que puedas identificar si tu hombre es inseguro.

•El primero es estar siempre con una actitud a la “Defensiva”… Los hombres emocionalmente inseguros no toman a bien la crítica. Un hombre de este tipo no puede ver cómo mejorar su vida.

• El segundo es siempre busca ser el centro de atención y por lo tanto hace bromas y comentarios excesivos… Es un hombre que se siente incómodo con el silencio y que siempre tiene algo qué decir. Su inseguridad lo lleva a hacer bromas rudas y estupidas, para ser el centro de atención y mantener sus opiniones al frente.

•En tercer lugar está el “Acoso”… Los hombres inseguros emocionalmente son acosadores. Si están en una situación de poder, usan su autoridad para presionar a la gente de su entorno de modo que prueben que son los mejores. Por lo general, él castigará a la gente sólo por el hecho de hacerlo o para dar un ejemplo devolver algo innecesario.

•-= La cuarta característica es la “Competitividad”… Todo es una competencia con un hombre emocionalmente inseguro debido a que siempre está midiéndose respecto a los demás. También es altamente materialista. Si no gana, se siente menos hombre. Por lo tanto, hace todo lo posible para ganar.

•-= El quinto son los “Celos”… En las relaciones, un hombre emocionalmente inseguro está celoso de las relaciones que su pareja tiene con otras personas. No puede comprender lo que vemos en él, de modo que siempre está esperando que lo dejemos. Es por eso que siempre está cuestionando, siguiendo y desconfiando. No puede confiar en que ella quiera permanecer con él y piensa que eventualmente ella se irá con otro. Sus inseguridades son lo que hacen que sus parejas se alejen.

•-= El sexto y último lugar se lo lleva el “Abuso”… El abuso es una de las señales distintivas de un hombre inseguro. Es la forma que intenta para controlar a su pareja. Este tipo de hombre centra toda su atención en lo que no tiene y en cómo puede controlar su entorno. El abuso le permite controlar a la persona con la cual está.

Ahora ya sabemos cómo identificarlos, pero no solo se trata de criticarlo, ya que su problema tiene solucion.

¿Cómo ayudarlo con inseguridades?

-Dile que entiendes cómo se siente. También dile que te gustará tener una relación sana basada en la confianza donde los dos se sientan bien. Pregúntale qué puedes hacer para que se sienta mejor.

– Con delicadeza y sin herir su sensibilidad, pregúntale por qué se siente inseguro. Escúchalo sin interrumpirlo. Si se resiste a hablar sobre eso, sugiérele que lo escriba y/o haga una lista de razones por las que se siente así.

-Que el punto anterior no te limite a que seas totalmente honesta y abierta cuando hables con él. Si hablar no resuelve sus problemas de inseguridad, busca la ayuda de amigos, familiares o un consejero profesional.

– Crea el hábito de hablar sobre estos problemas una vez al mes o incluso una vez por semana para asegurarte de que se resuelven los malos entendidos. Siéntate en un lugar tranquilo donde no los interrumpan, y asegúrate de que se dan toda la atención mutuamente.

Ya si esto no funciona! Aléjate! o se completamente honesta de la incomodidad que sientes!