¡Tu perro puede ayudarte en el amor! - Emisoras Unidas

No hay nada más maravilloso y especial que el cariño que podemos llegar a sentir por nuestras mascotas, y en este caso…los perros. ¿Te has dado cuenta que a veces es más difícil romper una relación de pareja cuando hay un perrito de por medio? Y como dirían Jesse y Joy…¿con quién se queda el perro? A veces se extraña más a la mascota que a la propia persona, bueno…eso me ha pasado a mí al menos.

¿Pero qué tiene que ver nuestro querido amigo de cuatro patas en el amor de pareja? Resulta que según investigaciones, el que una persona tenga perro…lo hace más atractivo para los demás. De hecho, según un estudio internacional, la mayoría de personas no saldría con alguien que no le gustan los animales, y yo coincido con eso. Por otro lado, según los expertos, si lo adoptó la atracción sube.

Por otro lado, una investigación de la Universidad de Cleveland, asegura que las personas que aparecen con un perro en fotos “son percibidas como más felices, seguras y relajadas”. ¿Pero cuál es la razón? ¿Qué dice de ti el amor que sientes por los animales, y en este caso por los perros? La Dra. Helen Fisher, afirma: “Un perro dice mucho acerca de ti: dice que puedes hacerte cargo de una criatura, de tener un orden, darle de comer, pasearlo, amarlo y pasar tiempo con él”. Por lo tanto, es una mezcla interesante entre amor, responsabilidad, compromiso y ternura.

Con esto no quiere decir que vas a tener un perrito solamente para ser una persona más atractiva para los demás. Como siempre lo he dicho, un animalito es una GRAN responsabilidad y compromiso. No es sólo alimentarlo y ya, sino cuidarlo, respetarlo, amarlo, llevarlo al veterinario, pasar tiempo con él, es darle un verdadero hogar, una familia. Adopta, no compres.

Fuente: https://goo.gl/K2dHeV