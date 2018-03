¿Tu vida no va como esperabas? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¡Sí, es cierto! La vida no siempre es lo que uno espera, y de hecho es mejor no tener expectativas sino fluir con lo que pase. Esto no quiere decir que debemos tener una actitud conformista, al contrario. Debemos luchas por lo que queremos conseguir, aprender y evolucionar. Pero a veces sentimos que perdimos el control de la misma, y no sabemos qué hacer para retomarla. ¿Qué debemos hacer en ese caso? En primer lugar debemos aceptarlo, debemos ser conscientes de que perdimos el control, eso nos permitirá hacer lo que debemos y empezar de cero. Además:

Empieza a contarte una historia diferente: Ya hemos hablado en otras oportunidades del poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nosotros mismos, así que debemos cambiar nuestro diálogo interno. Dejar a un lado los pensamientos negativos, las quejas y la forma en la que te expresas de ti mismo, eso hará una gran diferencia. Piensa que todo es posible de realizar: Una vez más nuestros pensamientos y nuestra actitud positiva determinan si podemos lograr algo o no. Y está muy quemado, pero es cierto: nuestro único límite es nuestra propia mente. Cree en ti, cree que lo que quieres lograr, lo puedes hacer y trabaja para conseguirlo. Crea orden: Una vez identifique qué es lo que perdió el control en tu vida o cuál es el “desorden” en tu vida, por orden lo antes posible. Los expertos recomiendan: Hacer un listado de los problemas que te tienen mal e identificar con cuáles puedes lidiar por tu cuenta y al momento. Luego, analiza si hay alguien que pueda asesorarte con lo que no entiendes o con lo que está fuera de tu control realmente. Así es, si es necesario, busca ayuda. Haz pequeños cambios cada día: Recuerda que poner orden y retomar el control de tu vida, es algo que se debe dar poco a poco; de hecho es un proceso. Date el chance de adaptarte a lo nuevo, enfócate en pequeños pasos y en su resultado positivo. Esto te dará mayor confianza. Elimina las relaciones que te mantienen en ese punto negativo: Ya lo hemos platicado en otras oportunidades, es muy importante rodearse de personas positivas, personas que sumen a tu vida. Aléjate de las personas que te restan energías o que solamente te causan problemas; obviamente a veces es difícil porque pueden ser familiares o compañeros de trabajo de los que no te puedes alejar del todo, pero pon tus límites. Acepta tu responsabilidad: Uno de los aspectos más importantes es precisamente asumir tu responsabilidad. Tus decisiones, tus acciones y reacciones dependen de ti nada más. Deja de victimizarte y asume lo que te corresponde.

