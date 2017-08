El tuit de Barack Obama es uno de los más gustados

El expresidente Barack Obama mostró que sabe cómo encontrar las palabras correctas después de una tragedia nacional.

Con más de 2.5 millones de me gusta y 1.1 millón de retuits, el tuit de Obama citando a Nelson Mandela tras la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, Virginia, es el segundo más popular en la historia de Twitter.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o por sus raíces o por su religión …”, escribió Obama.

La cita es de la autobiografía del expresidente sudafricano Nelson Mandela, “Un largo camino hacia la libertad”.

Por el contrario, el primer tuit del presidente Donald Trump en respuesta a la trágica escena en Charlottesville obtuvo 188 mil me gusta y cerca de 58 mil retuits.

“Todos debemos estar unidos y condenar todo lo que representa el odio. No hay lugar para este tipo de violencia en América. ¡Vamos juntos como uno!”, escribió Trump.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2017