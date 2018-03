Twitter le cambia la vida a un hombre sin techo - Emisoras Unidas

La vida de un indigente británico cambió dramáticamente gracias a un teléfono usado, que lo ha convertido en una celebridad en Twitter.

Charlie Hennessy tenía seis años intentando salir de la indigencia, sin tener éxito; sin embargo, todo cambió cuando un extraño decidió regalarle su teléfono viejo.

Una vez consiguiendo el dispositivo, el hombre consiguió internet gratuito en una cafetería cercana a la zona donde se encontraba y se unió a Twitter, comenzando a escribir en la red social.

El primer mensaje fue “soy indigente. No soy malo. No soy estúpido o drogadicto o violento o deshonesto o loco o avaricioso o enfermo o borracho ni te mataré. Si me conocieras en mejores circunstancias te agradaría. Soy un buen tipo. Simplemente no tengo una casa actualmente, eso es todo”.

I’m #homeless.

Not evil.

I’m not stupid or on drugs or violent or dishonest or crazy or greedy or diseased or drunk or likely to kill you.

If you met me in better circumstances you’d like me, I’m a nice guy. I just don’t currently have a home. That’s all it is.

— Charlie Hennessy (@CharlieBinbags) 7 de marzo de 2018