Ugaz: El modelo Cicig no se debe perder; Morales se está jugando la historia de muchos países - Emisoras Unidas

A raíz del anuncio del presidente Jimmy Morales, de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con José Carlos Ugaz, un jurista peruano que fue Procurador de la Nación en el caso Fujimori-Montesinos.

Para el especialista peruano, “esa foto de ver a un Presidente democráticamente electo, rodeado de militares, expresa la debilidad de un gobierno que será apestado a nivel internacional”.

Según él, hay que reconocer que la Cicig logró romper una corrupción de muchísimos años y al presidente Morales, EE.UU. y la comunidad internacional lo van a poner en un lugar muy difícil.

En Perú no teníamos nada como Cicig. Ni convenios anticorrupción respaldados por Naciones Unidas. El hecho es que ustedes tienen una Cicig, eso es importante. En Ucrania se viene analizando la posibilidad de que se genere algo como Cicig.

Lo que es evidente, aunque sus enemigos traten de ocultarlo, es que antes de Cicig, los niveles de impunidad eran muy altos. Esto se revierte y rebasa las expectativas de la justicia.

El hecho de que Morales tome esa decisión, de eliminar esa comisión para volver al pasado, es inaceptable.

En Perú tuvimos que botar el área de Fujimori, logramos hacerlo sin el apoyo de una comisión internacional, y tuvimos un gobierno de transición con Valentín Paniagua, una persona de talla espectacular

El modelo Cicig no se debe perder. Con Morales se estás jugando no solo la historia de Guatemala, sino la de muchos países.

Ralón: "Estados Unidos no tiene a la CICIG como el eje de la lucha contra la corrupción en Latinoamerica, CICIG solo hay en Guatemala. No todo se reduce a la CICIG y al Comisionado". #EUAnálisis pic.twitter.com/ZksPISu1mA

Claro. Esto no puede ser una muleta que se mantenga para siempre, pero tiene que haber un proceso acumulativo y de transición. Lo claro es que después de diez años de permanencia, la Cicig ha generado resultados positivos.

Un proceso de transición tomaría dos tres años hasta que la justicia de Guatemala pueda retomar el control.

No puede ser con exabruptos golpistas, ni con militares que digan no al comisionado. Sé perfectamente que los poderes fácticos están presionando para que todo vuelva al pasado.

Hubo presencia militar y el Presidente se tomó la foto con altos mandos del Ejército… es una pésima expresión para el mundo lo que el presidente quiso hacer. Su hijo y su hermano no tienen cuentas claras y no saben explicar los financiamientos electorales. Quienes no tienen nada que temer, deben respaldar este proceso.