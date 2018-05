Umtiti: “Griezmann sería un excelente refuerzo para el Barcelona" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

“Griezmann es un jugador fantástico y en Barcelona nos podría dar cosas muy buenas”

Samuel Umtiti ha comparecido esta tarde en rueda de prensa en Clairefontaine en el tercer día de concentración de la selección francesa.

Como no podía ser de otra forma, el central del Barcelona ha sido preguntado por la posibilidad de que su compatriota Antoine Griezmann fiche por el club azulgrana y sea su compañero la próxima temporada en el vestuario del Camp Nou. El defensa ha elogiado al delantero del Atlético de Madrid: “Griezmann es un jugador fantástico, conocemos sus cualidades y en cualquier grupo sería importante. En Barcelona nos podría dar cosas muy buenas”.

A Umtiti se le ha interrogado previamente por cómo están las negociaciones por su renovación. “No hay novedad. Yo miro mi teléfono pero nada ha avanzado. No me molestará si no arregla antes del Mundial porque han pasado unos meses desde que comenzaron las negociaciones”.