Un coronel y un comisario dirigían acciones ilícitas de mareros, según pesquisas del MP - Emisoras Unidas

Los nombres de Lucindo Chávez Cifuentes y Ariel Salvador de León no hubieran sido tan interesantes en los operativos registrados ayer por la Fiscalía contra Delitos de Extorsión del Ministerio Público (PNC), si no fuera porque el primero era Comisario en Chimaltenango y el otro coronel del Ejército, jefe de Logística del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Ayer, las autoridades ejecutaron 204 allanamientos en 14 departamentos del país para desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión. El resultado: Un total de 91 personas, entre estas el comisario y el coronel. Hoy están sindicadas de los delitos de extorsión, asesinato, abuso de autoridad y lavado de dinero.

Para platicar sobre el particular, el programa A Primera Hora invitó a Emma Flores, fiscal de sección de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, y a Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación y exintegrante del Consejo de Seguridad.

Emma Flores

Desde el inicio de las investigaciones había conocimiento de que un militar estaba involucrado. La sorpresa fue que fuera un coronel. Respecto del comisario, creíamos que se trataba de un particular, pero la sorpresa también fue que era jefe policial.

Es importante destacar que la legislación establece una mayor sanción por las conductas que estas personas tienen siendo funcionarios públicos, porque su trabajo es buscar el bienestar social.

Es complejo organizar los operativos

Es sumamente complejo y demanda mucho trabajo realizar estas operaciones. Se maneja mucha logística, muchos recursos, porque se busca garantizar el resultado.

Lo que se busca es coordinación con el Ministerio de Gobernación, con personas de confianza, respecto de estos operativos, que implican mayor cuidado en la planificación.

Aquí no participó la Cicig

No. Este es un trabajo desarrollado específicamente por investigadores de la Fiscalía contra Delitos de Extorsión, con el acompañamiento de la PNC, no solo en el tema criminal, sino también financiero.

El coronel era importante

El coronel manejaba Q13 millones y US $128 mil y solo tenía ingresos de Q10 mil al mes. Es fundamental obtener la información financiera porque es la base para establecer que hay movimientos ilícitos y porque no tienen justificación para tener esos ingresos por sus situación laboral. El coronel era importante. El ingresaba al sistema bancado dinero que no tenía justificación.

Trabajo interinstitucional

Ha habido acercamientos con autoridades de El Salvador, Honduras y EE.UU. porque compartimos el problema de las pandillas. Se han establecido algunos mecanismos para combatirlas. Hubo una reunión en septiembre del año pasado y a principios de año.

Recientemente en El Salvador hubo operativos y capturaron un número considerable de personas. Honduras y EE.UU también están planificando operativos similares.

El MP se está fortaleciendo en capacidades y hay muchos profesionales idealistas que piensan que las cosas pueden cambiar en nuestro país.

Hay más personas involucradas

Continúan las investigaciones. En el tema financiero, esta es la primera fase. Lamentablemente, existen más personas involucradas y las investigaciones están en curso para dar a conocer el resultado en poco tiempo.

Hay que reconocer que la expectativa que tiene el ciudadano es que se haga justicia, pero también que se reduzca la criminalidad. Es un trabajo integral que hay qué hacer con la participación de las instituciones encargada de la seguridad.

Negocios formales… ¿ilícitos? de las maras

Muchos de sus negocios legales son informales. Con las investigaciones se logró evidenciar una aceitera, importadores de vehículos con participación de organizaciones criminales. Pudiera haber otros negocios involucrados, pero hay que investigar para identificarlos.

En toda estructura criminal es fundamental recuperar los recursos económicos, porque con el dinero logran involucrar a funcionarios públicos y adquirir armas o lo que necesiten. Pero también por cuestiones de aplicación de la Ley de Extinción de Domingo, para verificar si los bienes han sido adquiridos de forma ilícita.

Hay mareros ya no tatuados

Ellos mismos cambian su modo de operar. Han ido evolucionando y han recibido instrucciones para que ya no se tatúen. Han ido cambiando y tratan, con su forma de vestir, eludir las investigaciones.

Temor a denunciar de la población

Es comprensible el temor del ciudadano. El extorsionista lo primero que le dice es: ‘te estoy vigilando, si denuncias puedo atacar a tu familia’. Claro, lo más importante será la denuncia de forma anónima al call center 1574, las 24 horas.

Julio Rivera Clavería

¿Cómo entender este problema?

No debe extrañar a nadie. El tema de la corrupción no solo se ve en el Ejército o en la PNC, también se ve en el MP y en el OJ. Este hecho particular, debe servir para que las instituciones se planteen qué hacer con los controles y cómo depurar las instituciones.

Es una vergüenza que miembros de las instituciones participen en esos hechos ilícitos. La mayoría de personas se meten a esas actividades ilícitas por dinero, sin darse cuenta que lo único que hacen es fortalecer a las estructuras criminales.

Lo importantes será que el MP presente una acusación a profundidad contra el comisario y el militar, y que los jueces les pongan las máximas penas porque son funcionarios en activo y, por lo tanto, la pena se incrementa en dos terceras partes.

Habrá más funcionarios implicados

Segurísimo, de eso no debe haber ninguna duda. El gran problema es que hay que entender su funcionamiento y hacer uso de la tecnología moderna: Investigaciones socioeconómica al interior de las instituciones, pruebas de confiabilidad para que tengan que pasarla jueces, fiscales y cuadros medios policiacos.

La globalización de la criminalidad

Se globalizó la criminalidad. Los mareros tienen cualquier cantidad de negocios legales: carwash, chicharroneras, tiendas de barrio, empresas medianas y, en El Salvador, por ejemplo, grandes empresas.

Hay que apoyar a la fiscalía, hay que fortalecer la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) para que hagan investigación mayor, y exigiendo a las instituciones de seguridad e investigación que fortalezcan ese trabajo.

Un problema regional

No hay alternativa. Ahora, no es que el esfuerzo que hace la fiscal contra las extorsiones solucione el problema de las maras. Este es un problema de región, pero también EE.UU. tiene alta responsabilidad en esto. A principios de la década de 1990 hubo deportaciones masivas de mareros que fueron los que iniciaron lo que ahora está expandido en la región.

Hay que tomar en cuenta que entre el narcotráfico y las maras hay relación, pero las maras son las que más afectan en lo social y económico al país.

Diferencia entre 18 y la mara Salvatrucha

La mara Salvatrucha es una estructura más organizada, con estrategia de mediano y largo plazo. La mara 18 es más violenta y actúa por impulsos. La Salvatrucha está infiltrada en las instituciones de seguridad desde finales de la década de 1990.

El trabajo de depuración de las instituciones va a costar mucho. Cuando se hace evaluaciones de la gente que llega a las dependencias no llena todos los requisitos. Lo mismo ocurre en el Ejército con los soldados, y en el MP ocurre igual.

La Salvatrucha es una empresa ilegal que funda negocios formales. Esto es parte del trabajo que la fiscalía está comenzando a hacer, pero que el resultado será a largo plazo.

Cómo dimensionar la criminalidad

Uno tiene que entender los fenómenos criminales en su justa dimensión. El narcotráfico es un gran problema para la sociedad, pero por el trasiego de droga y el lavado de dinero. En el caso de las maras, el problema es mayor porque afectan la familia. Hay niños de 9 años que ya están involucrados en el sicariato o en el trasiego de armas.

El MP hace un gran esfuerzo porque se presenten pruebas para llegar a sentencia condenatoria de estos funcionarios. Es importante que las instituciones investiguen, porque no es justo que a todos se les juzgue por las actividades ilícitas en que están incurriendo algunas personas.

Intereses particulares

Hay negocios propiamente de lavado de dinero que sirven a intereses de la narcoactividad, y negocios montados por gente que pertenecen a la mara Salvatrucha. Son cosas distintas, aunque ambos sirvan a la estructuras de la criminalidad organizada.

Normalmente, al interno de las instituciones, hay redes y se manejan de forma secreta, de manera distinta. No funcionan como las empresas de seguridad formalmente establecidas.

Yo no puedo contarles de todo en lo que yo participo, pero me han contratado empresas grandes para asesorarlos en materia de seguridad. Me han contado que se reúnen con personas con corbata a negociar las cantidades de pago de extorsiones. Empresas medianas y grandes pagan extorsión, algunas de las grandes han salido del país.

Pandilleros con militares y policías

Ahí está el gran problema de fondo. Si el MP no recibe el presupuesto necesario y tiene los equipos: abogados y contadores para hacer el trabajo financiero, para revisar hacia dónde va el dinero y quiénes lo invierten, va a llegar el momento en que vamos a tener muchos negocios ilegales en manos de ellos.

Manejo penitenciario

La fiscalía cumple con su labor, pero el problema es que el hacinamiento en presidios en mucho mayor. Tienen capacidad para 8 mil personas, pero ahora tienen más de 23 mil.

Desde adentro se opera. Todos estos mareros que llegan al sistema, lejos de castigarlos, lo que se hace es consolidándolos para que desde adentro sigan operando porque el Sistema Penitenciario es infuncional.