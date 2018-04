Un escritor jordano-palestino gana el Premio de ficción árabe - Emisoras Unidas

Un escritor jordano-palestino, Ibrahim Nasrallah, ganó el 11º Premio Internacional de Ficción Árabe (IPAF), por su libro “The Second War of the Dog” (La Segunda Guerra del Perro), que denuncia las tendencias brutales e inhumanas en la sociedad, anunciaron los organizadores.

Nacido en 1954 de padres palestinos e instalado posteriormente en Jordania, Ibrahim Nasrallah, experiodista, recibió el galardón, dotado con 50.000 dólares, durante una ceremonia el martes por la noche en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

El IPAF es un premio literario atribuido por la Booker Prize Foundation de Londres y apoyado por las autoridades emiratíes.

El presidente del jurado, Ibrahim Al Saafin, explicó que la novela premiada recurría a “técnicas de la ciencia ficción” en un país imaginario.

El autor denuncia “la tendencia a la brutalidad inherente de la sociedad, imaginando un periodo en el que los valores humanos y morales han quedado descartados y todo está permitido, incluso la compra-venta de almas”, subrayó.

En unas declaraciones a la AFPTV tras la ceremonia, Ibrahim Nasrallah, afirmó que su libro “busca estremecer al lector, romper su comprensión del mundo y su complacencia”.

“Estamos sometidos a una suerte de opresión a través de la arrogancia de las grandes potencias del mundo”, afirmó, añadiendo que “matar a nuestros hijos, conducirnos a la pobreza, saquear las riquezas del mundo árabe, también es opresión. La opresión no es exclusivo de uno u otro grupito [extremista]”.

